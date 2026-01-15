川普曝伊朗暫停殺戮「情勢正面發展」 美國是否動手再觀察

美國總統認為伊朗情勢趨於平穩，是否動武「再看看」。

美國總統川普，14日對伊朗態度放軟，稱伊朗政府似乎已經停止殺害示威者。因此未來美國是否會進攻伊朗，川普說「他還要再看看」。另外，美方已經將部分非必要人員，撤離位在卡達的烏代德空軍基地，林肯號航艦打擊群，則從南海轉赴中東。（葉柏毅報導）

伊朗去年12月底，因為經濟崩潰而爆發大規模示威，鎮壓與死傷人數最近加劇，川普更貼文要伊朗民眾繼續示威，而美國的援助「已經上路」。

至於美國會不會對伊朗動手，川普14日在白宮對媒體表示，根據他收到的報告，伊朗境內的殺戮已經停止，而且沒有進一步處決人民的計畫。川普說，訊息來源相當可靠，也十分重要。他稍晚會再行確認。在此之前，美國對伊朗，不會採取任何行動。

紐約時報報導，伊朗政府已經切斷全國網路，很難判斷鎮壓與殺戮是否仍在持續，但抗議活動規模確實已經不如上個星期那樣龐大。華盛頓郵報也引述一名駐伊朗外國外交官的話表示，這波示威潮，整體來說似乎已經平息，從表面上看，「一切似乎已經回到原點」，只是城市內到處都是安全部隊。

當川普在被問到軍事行動是否已被排除在選項之外時，川普表示，他會觀察情勢發展，不過從他所得到的消息，目前的情勢發展，「非常正面」，因此他還會「再觀察看看」。