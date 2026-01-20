川普曝光馬克宏私訊 威脅對法國葡萄酒和香檳徵200%關稅



就在此前報導稱，法國總統馬克宏不願加入美國總統川普主導的加薩「和平理事會」後，川普20日威脅要對法國葡萄酒和香檳徵收200%關稅，並向記者表示，他會用貿易制裁作為籌碼。

威脅對法加徵關稅 曝光馬克宏訊息

綜合美國財經媒體CNBC等外媒報導，川普說道：「嗯，沒人想要他，因為他很快就要下台了。所以你知道，這沒關係。如果他們想跟我作對，我就對他的葡萄酒和香檳徵收200%關稅，他自然就會加入，但他也不必非加入不可。」

川普還公布了馬克宏發出的訊息，內容顯示，馬克宏邀請川普22日在巴黎共進晚餐，並與烏克蘭、敘利亞、丹麥和俄羅斯方面舉行會晤，但他提到「我不懂你在格陵蘭做什麼，讓我們一起嘗試打造偉大的事物。」

川普在真實社群曝光馬克宏傳來的訊息。（取自川普真實社群）

馬克宏的5年總統任期將於2027年5月結束，根據法國法律，他不能再次競選第三任期。

廣邀領袖進理事會 誰有可能加入？

和平理事會（Board of Peace）是一個全球性組織，經聯合國安全理事會於去年11月批准成立，旨在監督以色列與哈馬斯的停火協議。多位世界領導人已收到加入理事會的邀請，包括俄羅斯總統普丁、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和印度總理莫迪（Narendra Modi）。中國外交部發言人郭嘉昆20日證實，已收到美國的邀請。

彭博社入手的一份和平理事會章程草案顯示，川普將擔任理事會首任主席，並擁有成員資格決定權。川普政府要求希望在該組織中取得永久席位的國家，至少需出資10億美元（約319億新台幣）。

一名接近馬克宏的人士稍早表示，馬克宏並不打算接受該章程，因為馬克宏認為這份章程超出了加薩事務範圍，並擔心它可能削弱聯合國的地位，而法國認為聯合國的權威是不容談判的。知情人士透露，除了法國之外，英國、瑞典、荷蘭、德國以及加拿大也都有意拒絕川普的邀請。

格陵蘭勢在必得 歐洲不會激烈反抗

川普也重申了他控制格陵蘭的計劃，淡化了歐洲抵抗的可能性：「我認為他們不會太強烈反彈。我們必須擁有它（格陵蘭）……他們無法保護它。」

在談到丹麥對格陵蘭的歷史主張時，川普指出，丹麥領導人是「非常好的人」，但丹麥在格陵蘭幾個世紀的存在並不能賦予其所有權，「只是因為這艘船500年前去了那裡，然後離開，並不代表你就擁有這片土地的所有權。」但尚不清楚「船」具體是指什麼。

丹麥自1721年起在格陵蘭設有殖民地，1953年將該島納入丹麥領土。2009年，丹麥授予格陵蘭自治權，使其可掌管除了外交與國防以外的所有事務。

