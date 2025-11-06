川普曝川習會軼聞 陸官員噤聲腰挺直

美國總統川普爆料，「川習會」當天坐在大陸國家主席習近平身邊的北京官員都腰板挺直，跟他們說話都不敢回答，全由習近平回應。（路透）

本報綜合報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平十月三十日在韓國會面。川普五日爆料，說當天坐在習近平身邊的大陸官員都腰板挺直，自己跟他們說話都不敢回答，全由習近平回應。川普笑說，「我從未見過男人如此害怕」。

川普五日與共和黨參議員在白宮共進早餐並發表講話。當中提到「川習會」的情況。

川普說，習近平是一個強硬的人，他其實很聰明，「媒體不喜歡我說他聰明，他們認為我不應該說他聰明，但毫無疑問最少他正領導十四億人」。

廣告 廣告

川普說，當時習近平坐在中間，每邊有六個人（根據現場畫面習近平兩邊各有三人），他們都腰板挺直。

川普說，「我對其中一個人說話，但他沒回應。我說，你打算回答我嗎？我沒有得到回應。

川普又說，「我當時說，我也想我的內閣有這樣的表現，像他們這樣坐，挺直身體」。他形容自己從未見過這樣的姿勢。

川普又說，「我從未見過男人如此害怕。他們當中有一人相當於副總統的職位。我說，你會回答我的問題嗎？他一點動靜也沒有」。

根據川習會的現場畫面，習近平坐在中間，左邊依序是外交部長王毅、國家發展改革委員會主任鄭柵潔、商務部長王文濤；習近平右邊依序是中共中央書記蔡奇、何立峰、大陸外交部副部長馬朝旭。