川普曝美軍艦正駛向伊朗 格陵蘭協議允美為所欲為

美國總統川普聲稱，潛在的格陵蘭協議，將允許美國「為所欲為」。他還提到，龐大的美軍船艦正開向伊朗，但在抗議浪潮導致緊張局勢加劇的情況下，他寧願不利用這支艦隊打擊伊朗。（戚海倫報導）

美國總統川普在空軍一號上告訴媒體，「我們派出很多船艦船往那個方向，以防萬一。看看會發生什麼。我們向伊朗方向派出了一支強大的部隊。」川普說，「我寧願什麼事都不要發生，但我們正密切關注他們。」美國有線新聞網CNN報導，美國航空母艦打擊群和其他軍事力量，預計未來幾天將抵達中東。

被問到潛在的格陵蘭島協議，是否會允許美國控制格陵蘭島的土地時，川普說，這份協議將允許美國「為所欲為」。他從歐洲返回華盛頓的途中，繼續含糊其辭地談到格陵蘭島框架協議的細節，表示兩星期後將會公布更多資訊。他說，這項協議有很多好處，對歐洲來說也是正面的，而北約也將深度參與其中。

北約秘書長呂特今天表示，在達沃斯與川普總統的會晤中，美國對格陵蘭島的所有權問題「沒有被提到」他不認為川普的新立場是「180度大轉彎」。呂特說，「我們討論了他的想法和願景」，還說他和川普重點討論了北約如何「將北極從俄羅斯人和中國人手中拯救出來」。