川普曝習近平訪美時間點 指世界兩強關係「非常良好」

美國總統川普在8日播出的訪談中指出，中國國家主席習近平將於「靠近年底時」訪問白宮，並指美國大國是世界上最強大的兩個國家，關係「非常良好」。

美國總統川普（左）在8日播出的訪談中指出，中國國家主席習近平（右）將於「靠近2026年底時」訪問白宮。（美聯社資料照）

法新社報導，美國國家廣播公司（NBC）8日播出4日的訪談內容，川普說：「他（習近平）將來白宮，對，靠近年底時…這是世界上最強大的兩個國家，我們有非常良好的關係。」