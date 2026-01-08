川普曝與委內瑞拉達20億美元協議 賣油換美貨讚「明智選擇」
美國總統川普才宣稱，委內瑞拉將向美國「移交」3000萬至5000萬桶石油後，他在週三（1/7）進一步表示，委國將利用賣石油的收益購買美國產品。美國媒體分析，如果這筆交易達成，總價值將超過20億美元（約合632億台幣）。
川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文稱，他剛剛得知，委內瑞拉將透過新石油協議獲得的錢，購買美國製造的產品，項目將包含農產品、藥品、醫療器械，以及用於升級委國電網與能源設施的設備。
川普表示：「換句話說，委內瑞拉承諾將把美國視為主要貿易夥伴，這是一個明智的選擇，對委內瑞拉和美國人民來說都是一件好事。」
美軍上週末對委內瑞拉發動大規模軍事行動並抓走總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，川普6日發文稱，委國將向美國「移交」3000萬至5000萬桶石油，並將以市價出售。美國財經媒體CNBC以7日的油價試算稱，若達成，這筆交易的總價值將超過20億美元。
美國能源部長萊特（Chris Wright）7日則在一場能源活動上表示，美國「將銷售委內瑞拉的原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著在可預見的未來，我們將『無限期』地繼續銷售委內瑞拉生產的原油」，並暗示將取消對委國石油部門的制裁，以促石油出口。
萊特進一步指出，美國需要掌控石油銷售，以推動委內瑞拉發生必要變革，而賣油所得將存入由美國控制的帳戶。但他在接受CNBC專訪時強調：「我們並非沒收他們的石油」，並解釋稱，賣油所得將匯回委內瑞拉。
更多太報報導
美能源部長：將「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售
川普一句「委國5千萬桶石油」砸盤 美股能源、金融板塊齊跌
抓到啦！漆上俄國國旗、潛艇在旁也沒用 美國成功查扣偷運委內瑞拉石油油輪
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 267
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 226
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 27
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 36
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 65
遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」 中榮、衛生局全說了
媒體報導，台中榮總3名醫師疑似放任無照醫材廠商進入開刀房，執刀手術，醫師在旁納涼觀看，時間超過3年。對此，中榮副院長李政鴻今天（7日）表示，新醫療儀器有時需要廠商進入維護，但醫院嚴禁任何非醫療人員從事中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 16
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 94
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11