川普曝與委內瑞拉達20億美元協議 賣油換美貨讚「明智選擇」

美國總統川普在華府甘迺迪中心對著共和黨籍國會議員信心喊話。路透社



美國總統川普才宣稱，委內瑞拉將向美國「移交」3000萬至5000萬桶石油後，他在週三（1/7）進一步表示，委國將利用賣石油的收益購買美國產品。美國媒體分析，如果這筆交易達成，總價值將超過20億美元（約合632億台幣）。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文稱，他剛剛得知，委內瑞拉將透過新石油協議獲得的錢，購買美國製造的產品，項目將包含農產品、藥品、醫療器械，以及用於升級委國電網與能源設施的設備。

川普表示：「換句話說，委內瑞拉承諾將把美國視為主要貿易夥伴，這是一個明智的選擇，對委內瑞拉和美國人民來說都是一件好事。」

美軍上週末對委內瑞拉發動大規模軍事行動並抓走總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，川普6日發文稱，委國將向美國「移交」3000萬至5000萬桶石油，並將以市價出售。美國財經媒體CNBC以7日的油價試算稱，若達成，這筆交易的總價值將超過20億美元。

美國能源部長萊特（Chris Wright）7日則在一場能源活動上表示，美國「將銷售委內瑞拉的原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著在可預見的未來，我們將『無限期』地繼續銷售委內瑞拉生產的原油」，並暗示將取消對委國石油部門的制裁，以促石油出口。

萊特進一步指出，美國需要掌控石油銷售，以推動委內瑞拉發生必要變革，而賣油所得將存入由美國控制的帳戶。但他在接受CNBC專訪時強調：「我們並非沒收他們的石油」，並解釋稱，賣油所得將匯回委內瑞拉。

