川普曝英特爾先進晶片規格 嗨喊「美國製造」回來了

川普點讚英特爾陳立武，稱美國投資「非常成功」。

美國總統川普在自家社群平台Truthsocial發文宣布，英特爾推出了首款2奈米以下的CPU處理器，設計、製造與封裝全部都在美國本土完成，展現美國政府與企業合作推動晶片製造回流，已經開始收穫豐碩成果。英特爾股價 (INTC-US) 週四收盤跌3.57%，川普發文後，盤後股價反漲約2%。

川普說，自己剛剛參加了一場意義重大的會議，會中與英特爾執行長陳立武深入交流。這次會談的焦點是，英特爾最新推出的第一款小於2奈米的CPU處理器，這顆晶片的設計、製造和封裝，全程都在美國本土完成。川普強調，美國政府很自豪能成為英特爾的股東，並且透過持股，短短四個月內就為美國人民帶來了數百億美元的收益。這是一筆非常棒的交易，對英特爾而言也是如此。

美國政府去年8月透過89億美元投資取得英特爾10%股權，資金來源包含尚未撥付的《晶片法案》補助，以及與半導體製造相關的政府獎助。自川普政府宣布投資以來，英特爾股價累計大漲75%，美國政府持股市值升至逾180億美元。

川普強調「我們的國家堅定要把最先進的晶片製造帶回美國，而這一切正在發生！」