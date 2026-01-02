川普曝迷信 每天吃「超量阿斯匹靈」稀釋血液
高齡79歲的美國總統川普（Donald Trump）健康問題再度引發關注，接受專訪時，他透露，自己每天服用阿斯匹靈的劑量，遠遠超過醫生建議的量，因為他有點迷信，認為這樣可以稀釋血液，降低心血管疾病的風險。
海湖莊園參加跨年趴 川普新年願望世界和平
迎接2026，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在佛州海湖莊園參加跨年派對，梅蘭妮亞一身低胸銀色亮片連身洋裝展現好身材，川普則透露，自己新年願望是「世界和平」。
川普帶著梅蘭妮亞參加跨年派對。圖／美聯社、路透社、CNN
畫家即興創作！川普任拍賣官 耶穌畫8千萬拍出
派對邀請畫家歐拉波娜現場作畫，短短10分鐘就完成一幅耶穌畫，並當場進行慈善拍賣，川普親自當起拍賣官主持畫作拍賣，起標價10萬美元，最終以275萬美元，超過台幣8600萬賣出。
畫家即興創作耶穌畫。圖／美聯社、路透社、CNN
醫建議81毫克 川普吃阿斯匹靈劑量325毫克
而針對外界質疑健康狀況不夠公開透明，川普接受華爾街日報專訪時表示，自己每天服用阿斯匹靈的劑量達到325毫克，遠高於醫生建議60歲以上族群預防心血管疾病的81毫克。
川普說，自己有點迷信，不希望血液太濃稠，儘管醫療團隊建議減量，但他不買單，強調已經這樣吃了25年。
手部瘀青！ 川普曝「服用過量阿斯匹靈」造成
先前，川普曾被拍到手背有大片遮瑕，白宮表示是因為他跟許多人握手所致，不過，川普告訴華爾街日報，自己的手部過度瘀青，是由於服用過量的阿斯匹靈造成的。至於被拍到閉目養神，他解釋只是放鬆，新年也沒也列入其他運動的計畫，因為除了高爾夫，其他運動對他來說太無聊。
川普曝自己手部瘀青是因為服用過量阿斯匹靈。圖／美聯社、路透社、CNN
