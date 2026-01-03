川普曝馬杜洛照片！手銬眼罩耳機登美軍航母

▲川普公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片，並在記者會上大讚美軍展現了壓倒性的力量。（圖／翻攝自川普社群）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。川普在記者會之前公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片，馬杜洛穿著灰色運動服。川普表示，沒有一位美軍在行動中陣亡，也沒有美軍飛機損毀，大讚美軍展現了壓倒性的力量，「這是美國史上軍事力量和能力最有效、最強大的展示之一」

川普表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到實現適當的政權交接，「我們將繼續治理國家，直到我們能夠進行安全、妥善和明智的權力交接為止」，川普說「我們不想讓其他人介入」。

▲川普表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到實現適當的政權交接。（圖／翻攝自直播）

川普補充表示，如果有必要，已經準備好發動「第二次、規模更大的攻擊」，但川普也說鑑於第一次攻擊非常成功，「我們可能不需要進行第二次攻擊」。川普並未說明美國「接管」委內瑞拉的細節，但指出美國的石油公司將會進入委內瑞拉，「修復破損嚴重的石油基礎設施，並開始為國家賺錢」。

川普也承諾，美國與委內瑞拉的夥伴關係，將讓委內瑞拉人民「富裕、獨立和安全」，川普說居住在美國的委內瑞拉人將會「非常高興」，不用再「遭受苦難」。

