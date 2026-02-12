川普曝「不喜歡她說話口氣」故對瑞士徵39%關稅

川普稱因不滿語氣，將瑞士關稅從 30% 提高到 39%。（資料圖／美聯社）





美國總統最近上節目接受專訪，透露關稅談判的秘辛，他自曝原本給瑞士的關稅是30%，後來調到39%，原因居然是不喜歡對方的語氣。

來到福斯財經台的節目，川普坐下來，暢談自己談判關稅的經驗，在提到瑞士的時候，他活靈活現重現當時和瑞士領導人的對話。

美國總統川普：「她態度很強勢，很和藹但很強勢，我們不能這樣，我們不能這樣，我怎麼也掛不了電話，我們是小國家，我說你們可能是小國家，但我們有420億美元貿易逆差。」

川普沒有明確指出是哪一位領導人，但他卻直言，就是因為不滿對方的口氣，才把關稅從原本的30%，調得更高。

美國總統川普：「我不太喜歡她講話當方式，因此與其減稅，我把幅度提高到39%。」

外界普遍認為，川普指的，是已於去年底卸任的瑞士前總統凱勒蘇特，不過白宮尚未正式說明相關細節。

