川普曝「格陵蘭框架協議」 普丁：與我們無關

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權。

白宮表示，川普總統稍早宣布的格陵蘭框架協議，細節還需要所有相關方最終敲定，之後會公布。俄羅斯總統普丁則說，格陵蘭的事和莫斯科無關，但他也說，用過去的邏輯，算出格陵蘭價值接近10億美元。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，俄羅斯總統普丁試圖撇清莫斯科與格陵蘭島爭論的任何關係，他說，格陵蘭島發生的事，跟我們一點關係也沒有。普丁在安理會會議發言時，提到俄羅斯1987年出售阿拉斯加，他也把阿拉斯加面積和格陵蘭島面積做比較，表示依照類似的邏輯，格陵蘭島如果用歷史黃金價格計算，接近10億美元，普丁說，「我認為美國能夠負擔得起這筆錢」。

白宮表示，川普總統宣布的格陵蘭框架協議，細節敲定後將會公佈。白宮新聞秘書李威特在聲明中說，如果這項協議得以通過，美國將以極低成本，永久實現在格陵蘭島的所有戰略目標。她補充：川普總統再次證明他是首席交易員。

歐盟理事會發言人說，儘管川普總統收回了對一些國家、因格陵蘭島問題而徵收關稅的威脅，但歐盟領導人還是會在周四舉行緊急峰會。