川普曬圖自封「委內瑞拉代理總統」 任期2026開始暗示「全面接管」？

國際中心／彭光偉報導

美國總統川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發布了一張經過後製的維基百科截圖，川普把自己的頭銜標註為「委內瑞拉代理總統」，任期顯示從2026年1月開始。外界解讀，這不僅是川普一貫的狂人風格展現，更是對委內瑞拉現存代理政權發出的警告，似乎暗示美國已準備好跳過任何過渡形式，直接對委內瑞拉實施「實質接管」。

在川普這張看似惡搞的圖卡中，他保留了美國總統的官方身分，卻在上方以更顯眼的方式「兼任」了委內瑞拉總統，直接挑戰了目前依憲法繼任的委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的統治正當性。羅德里格斯在馬杜洛被捕後，正面臨艱難的政治鋼索，她試圖採取「兩手策略」來延續政權命脈，一方面她在國內對支持者高喊反美口號，揚言要救回馬杜洛，試圖穩住支持者的信心；但另一方面，她也向華府釋出善意，表示願意與美方進行談判。

廣告 廣告

這場被川普（Donald Trump）稱為「輝煌勝利」的「絕對決心行動（Operation Absolute Resolve）」，徹底改寫了拉丁美洲的政治版圖。綜合外媒報導，美軍於 1 月 3 日凌晨切斷卡拉卡斯電網，以「毒品恐怖主義」罪名逮捕馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）。馬杜洛隨即被送往紐約曼哈頓聯邦法院受審，他在法庭上大喊自己是「被綁架的戰俘」，但仍無法阻止委內瑞拉政權邁向更迭。

在馬杜洛被俘後，委內瑞拉的諾貝爾和平獎得主馬查多接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪，言談中充滿對川普政府的推崇。她表示，若能將這份象徵和平最高榮譽的獎項獻給川普，將代表委內瑞拉人民對於「重獲自由」的終極謝忱。

更多三立新聞網報導

川普促古巴達成協議 否則將面臨後果

委內瑞拉變天！馬查多欲將和平獎獻川普 諾貝爾研究所回應了

ICE槍殺女子全面引爆怒火！反川抗議遍及全美逾千場 抗議錢都拿去打仗

委內瑞拉親政府民兵攔查美國人 美國務院：公民盡快離開委國

