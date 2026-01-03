川普曬照！馬杜洛穿運動服被銬超狼狽 美軍將無期限接管委內瑞拉

記者彭光偉／台北報導

美國總統川普在自己的社群媒體Truth Social上公布了一張馬杜洛的照片，證實委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已經被美軍逮捕。畫面中，馬杜洛身穿灰色運動套裝，雙眼被戴上眼罩、雙手遭到反銬，狼狽不堪地被押解在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上。川普隨後在海湖莊園（Mar-a-Lago）召開記者會，強勢宣布美國將暫時「接管（run）」委內瑞拉，直到政權安全過渡為止。

根據川普發布的獨家照片顯示，這位曾經叱吒南美的強人總統，身穿普通的灰色連帽運動衫和運動褲，不僅雙眼被黑色眼罩矇住，耳朵還戴著巨大的降噪耳機，雙手被手銬銬住並拿著一瓶水，模樣相當落魄。

川普在記者會上顯得疲憊但語氣堅定，他形容這次行動動用了「壓倒性的美軍力量」，涵蓋海陸空三軍，規模是自第二次世界大戰以來未見的。川普透露，美軍在行動中切斷了委內瑞拉首都卡拉卡斯的電力，導致委國軍隊迅速崩潰，且「沒有任何一名美軍士兵陣亡」。

川普明確表示美國將對委內瑞拉實施軍事佔領。他強調：「我們將管理這個國家（委內瑞拉），直到能夠進行安全、適當且審慎的過渡。」川普甚至將此舉與美國過去在德國、日本和伊拉克的行動相提並論，並表示這次佔領「沒有時間表」。

針對委內瑞拉未來的經濟，川普直言將由美國公司進駐修復基礎設施並「開始為該國賺錢」，特別是針對石油資源的開發。他還透露，美軍原本準備了「第二波攻擊」，但因首波行動太過成功而作罷，若未來有需要隨時可以發動。

美國參議院軍事委員會隨後也發表聲明，共和黨參議員羅傑·威克（Roger Wicker）讚揚這次逮捕行動，稱這是川普政府長達數月努力的成果，成功瓦解了馬杜洛領導的「毒品恐怖組織」。

