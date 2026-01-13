川普曾公開支持！美國務卿會見宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）12日在美國國務院會見宏都拉斯當選總統阿斯夫拉（Nasry Asfura），盧比歐在鏡頭前主動與阿斯夫拉握手。

去年11月宏都拉斯選舉期間，美國總統川普（Donald Trump）曾公開支持阿斯夫拉，並呼籲兩國在安全、移民與投資等議題上合作。另外，阿斯夫拉競選期間也曾表態，若當選將尋求恢復宏都拉斯與台灣的正式外交關係。

不過，宏都拉斯即將卸任的總統卡斯楚（Xiomara Castro）卻下令對大選結果重新驗票；本次美國接見阿斯夫拉，也被解讀為試圖展現美國對他的支持。

國際中心／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

