川普曾喊「半導體4成赴美」？ 鄭麗君直言「不可能」

行政院副院長鄭麗君接受華視《新聞高峰會》節目專訪今(8）日晚間播出。

台美關稅談判日前底定，農曆年前可望完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。在這場關鍵談判中扮演核心角色的行政院副院長鄭麗君，今（8）日晚間接受華視《新聞高峰會》專訪時坦言談判歷程艱辛，並透露美國前總統川普曾提出有意將台灣半導體產能40％移往美國，她已清楚向美方表達「不可能」，產能不可能被分配，台灣最先進製程與技術研發一定要留在台灣，「護國神山只會越來越大」。

鄭麗君指出，這次歷時約9個月的談判並非傳統雙邊經貿協商，美方主軸在於平衡貿易逆差、重建製造業。台灣一度被列為美國前幾大逆差來源國，不僅被要求縮減逆差，也被期待擴大投資，「談不好，關稅是會往上走的」，因此必須預設最壞情境、盡力化解風險。

她也提到談判高度「變動性」帶來的壓力。由於美方同時與多國談判，其他國家的協議內容往往會影響台灣條件，每次赴華府都可能面對新的要求，例如美日達成投資協議後，美方即期待其他涉及232條款的國家擴大投資，或因他國開放市場而提高對台要求。

針對外界關切美方希望台灣將40％半導體產能移往美國，鄭麗君表示，美方發言有其風格，但談判桌上必須回歸理性。台灣對美逆差約9成來自半導體與ICT產品，而台灣先進製程在全球市占近9成，這是數十年累積而成的完整產業生態系，如同冰山基盤，不可能整體搬走，只會持續擴大，政府也將持續投資台灣。

她強調，已明確向美方說明產能不可能被拿來分配，但台灣願意在不動搖根本的前提下，擴大對美布局。「台灣模式」不同於日韓政府出資，而是由企業自主投資、政府提供金融信保，並運用台灣打造產業聚落的經驗，在美國協助形成供應鏈，才能符合雙方戰略目標、創造雙贏。

對於「台灣模式」是否等同將科學園區整套搬到美國，鄭麗君嚴正否認，並掛保證指出，無論先進製造、先進封裝或上下游供應鏈，留在台灣的投資規模都將遠大於赴美投資，也高於任何其他國家。最先進製程與研發一定在台灣完成，確認量產後，企業才會向外擴展。

