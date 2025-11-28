川普曾建議高市勿在台灣問題上挑釁北京？日本官房長官否認

日相高市早苗的內閣官房長官木原稔。路透社



美國《華爾街日報》日前報導，宣稱美國總統川普25日與首相高市早苗通話時，曾建議在台灣議題上發言克制。不過日本官房長官木原稔27日下午否認此一說法，表示已向《華爾街日報》要求否定報導內容。

《華爾街日報》26日引述日本官員與美方消息人士的話報導，稱川普與高市通話時，委婉建議她避免在台灣主權問題上挑釁北京，但並未施壓高市收回言論。

日本《產經新聞》、中央社報導，木原稔27日上午召開記者會時避談此事，表示「不予置評」，但下午卻態度一轉，直接否認報導內容，表示「報導中寫道，川普就台灣主權相關議題，建議（首相）不要挑釁中國政府，這並非事實」。

他並表示，日本政府已經向《華爾街日報》提出否定報導內容的要求。

至於為何上午避談此事，下午卻又明確否認，木原表示，「政府接獲大量詢問，判斷有必要加以澄清」。

事實上，《華爾街日報》的報導已引述一名日本首相發言人的回應。她否認川普曾建議高市不要在台灣主權問題上挑釁中國，強調川普並沒有這麼說。

白宮被問及回應時，則以川普的一份聲明回覆，內容是「美國與中國關係很好，這對我們的親密盟友日本來說也很好。與中國和睦相處對中國和美國來說都是一件好事。」

