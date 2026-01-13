川普曾當面說「我不喜歡你」 澳洲駐美大使陸克文將提前卸任

澳洲前總理、現澳洲駐美大使陸克文將提前卸任大使一職，並再度出任亞洲協會會長兼政策研究所所長。(路透)

澳洲駐美國大使陸克文(Kevin Rudd)將於3月31日卸任大使一職，比原計畫提前一年。在澳洲總理阿巴尼斯(Anthony Albanese)12日作此宣布後，總部設在紐約的亞洲協會(Asia Society)即宣布，陸克文(Kevin Rudd)將再度出任亞洲協會會長兼執行長，並擔任協會的政策研究所所長。

陸克文於2022年12月被任命為澳洲駐美大使。在他離任之際，他已成功爭取到川普總統對澳英美三方安全夥伴(AUKUS)核潛艦協議的持續支持，並就關鍵礦產和人工智慧問題達成協議。

不過他出任澳洲駐美大使也引發不少爭議。他在社群媒體上對川普的評論導致與白宮的外交僵局。2020年，他曾貼文稱川普是「歷史上最具破壞性的總統」，雖然他於2024年川普當選後刪除此貼文；但仍導致艾班尼斯在去年10月與川普的首次會晤出現尷尬場面，川普當面對陸克文講「我不喜歡你，而且我可能永遠也不會喜歡你。」

艾班尼斯表示，提前卸任完全是陸克文的個人決定，他並讚揚陸克文在川普及其拜登執政期間為坎培拉和華盛頓之間的關係做出的貢獻。

陸克文曾兩度出任澳洲總理，並擔任外長、工黨領袖等職位。他精通中文，是國際公認的中國問題權威；其職業生涯始於中國研究，早年曾以外交官身分派駐北京，之後投入澳洲政壇。陸克文著有兩本探討中國及美中關係的重要著作，即2024年發表的「論習近平」(On Xi Jinping)，與2022年的「可避免的戰爭」(The Avoidable War)。

2015年，陸克文出任亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute, ASPI)首任所長，並在研究所內部創立「中國分析中心」(Center for China Analysis)。自研究所成立之初，他即將其定位為結合理論與實踐的全球領先智庫，於數年間帶領研究所躋身全球前1%的智庫行列，在國際政策對話中頗具影響力。

鑑於當前亞太地區與全球所面臨的挑戰，陸克文在即將展開的新任期中，計畫進一步擴大政策研究所在華盛頓特區的布局，並深化亞洲協會在公共政策、藝術、文化與教育領域的研究。陸克文也將透過中國分析中心，持續在美國政策體系內就中國政策議題展開深入交流。

陸克文即將於3月31日接替康京和(Kyung-wha Kang)出任政策研究所所長一職；康京和已於日前卸下該職，轉任韓國駐美國大使。

