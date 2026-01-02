「川普最大惡夢」曼達尼就職紐約市長 將以民主社會人士身分管理市政

紐約市長曼達尼表示，他是民主社會人士，將大膽管理紐約市政。

新任美國紐約市長曼達尼在對民眾開放的大型就職儀式上說，將會大刀闊斧、大膽前衛地進行治理。（戚海倫報導）

紐約市長曼達尼是一位民主社會主義者，他在競選時承諾，解決美國最昂貴城市之一的住房負擔能力危機。他在宣誓就任紐約市第112任市長時誓言，大膽前衛地治理紐約。

大批紐約市民參加跨年倒數後，繼續頂著寒風與攝氏零度以下低溫，在市政廳附近，排隊參加市長曼達尼對民眾開放的就職儀式與街頭派對。聯邦參議員桑德斯主持了宣誓儀式。

來自烏干達的34歲移民曼達尼創造了歷史，成為紐約市第一位穆斯林市長、第一位南亞裔市長，也是一個多世紀以來，擔任這項重要職位的最年輕市長。他在宣誓就職後說，我的紐約同胞，今天開啟了一個新時代。他承諾要做所有紐約市民的市長。曼達尼說：「我以民主社會人士身分當選，也會以民主社會人士身分管理市政。不會因為被指為激進而恐懼，放棄原則。」