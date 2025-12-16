川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋果、輝達、甲骨文、Google、戴爾、微軟、OpenAI等科技巨頭參與，衝刺美國AI基建與數位轉型，業界看好，鴻海、廣達（2382）、緯創等台廠同步迎來大單。

業界解讀，川普政府的「美國科技部隊」，集結千名菁英，及總市值高達數兆美元的雲端大咖投入，堪稱「地表最華麗、最強AI部隊」。近期市場對「AI泡沫化」疑慮再起，川普此舉意味美國力挺AI，在美國霸權強勢介入下，AI發展應該只會愈來愈旺，斷絕泡沫化的可能。

廣告 廣告

法人分析，川普大費周章籌組「美國科技部隊」，後續將釋出龐大AI基建商機，台灣AI伺服器代工廠全球市占率超過九成，川普要完成AI大業，「只能找台廠幫忙」，助益鴻海、緯創、廣達、緯穎等相關台灣伺服器代工廠後市接單，跟著川普一路衝鋒。

鴻海在全球AI伺服器市占率逾四成，預料將是美國最仰賴的夥伴。鴻海看好，隨著輝達GB300架構的AI伺服器今年底陸續出貨，加上明年下半年輝達下一代Vera Rubin平台AI伺服器也加入出貨行列，可望帶動集團AI伺服器市占率持續提升。

鴻海董事長劉揚偉之前公開表態，客戶對算力需求強勁，鴻海明年將推出新的GPU平台，會依照客戶需求提供產能。

廣達看好AI伺服器業務發展，目前AI伺服器接單能見度至少到2026年底，明年還會擴增AI伺服器相關產能，因應客戶龐大訂單需求。

綜合外媒報導。「美國科技部隊」預計招募1,000名工程師及專家，開出年薪15萬美元至20萬美元找人，並簽約兩年時間，目標讓美國在AI基礎建設、科技數位轉型技術保持領先。

這項計畫由白宮人事管理局（OPM）主持，將和蘋果、輝達、甲骨文、Google、亞馬遜、OpenAI、Palantir等十幾家企業合作。人事管理局負責招募和評選，參與者將直接向派駐的政府機關負責人報告，而非自成一個單位。

網站指出，參與者可在約滿後尋求加入這些民間企業，這些企業也承諾考慮僱用完成這項專案的參與者。這些企業也可推薦旗下員工至政府部門短暫任職。

川普政府今年大砍30萬份工作，「美國科技部隊」是此後為改革政府勞動力的組成和文化、最明確的舉措之一，也反映華府亟欲將陳舊的人力現代化，以便和大陸快速擴張的AI生態系競爭。

【看原文連結】

更多udn報導

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚曝1事

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

百年巨乳史「天乳運動」震撼史冊！艾怡良隆胸討好金主