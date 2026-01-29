川普最後通牒！五角大廈「披薩指數」驚見異常飆升

美國總統川普。（圖／美聯社）





美東時間28日，中東局勢急轉直下。隨著美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出嚴厲的「最後通牒」，要求重啟核協議談判，華盛頓特區的氣氛也詭譎到了極點。

根據外媒與開源情報（OSINT）社群的觀測，五角大廈周邊的「披薩指數（Pizza Meter）」在28日傍晚出現異常飆升，這項冷戰時期流傳至今的另類情報指標，似乎正在預告另一場軍事風暴的來臨。

川普推文下最後通牒：不談判就攻擊

根據《Horizon Weekly》與《Radio Free Europe》報導，總統川普於28日透過社群媒體對伊朗發出強硬警告。川普在貼文中直言：「希望伊朗能迅速坐上談判桌，達成一份公平、沒有核武的協議。」

但他隨即話鋒一轉，發出嚴厲威脅：「時間正在流逝！如果他們不談，接下來的攻擊將比之前的『午夜之鎚行動（Operation Midnight Hammer）』還要慘烈得多！」

報導指出，美軍已派遣由「林肯號（USS Abraham Lincoln）」航空母艦打擊群為首的「美麗艦隊（Beautiful Armada）」向波斯灣集結，對伊朗施加極限軍事壓力。

披薩指數狂飆 重演「委內瑞拉行動」前夕跡象

就在外交辭令升溫的同時，華盛頓的「夜食指標」也亮起紅燈。根據社群媒體上的OSINT分析師觀測，截至美東時間28日傍晚6點45分，五角大廈周邊的多家披薩店（如Domino's、Papa John's）訂單量異常激增，遠高於平日晚間的水平。

這項被稱為「披薩指數」的指標，源自1990年代波斯灣戰爭時期，當時達美樂加盟商法蘭克·米克斯（Frank Meeks）發現，每當白宮或五角大廈有重大軍事行動前，徹夜加班的官員們就會大量叫外送披薩。

值得關注的是，根據《Oreate AI Blog》與相關情報分析指出，就在本月初美軍對委內瑞拉發動突襲行動前，五角大廈周邊也曾觀測到類似的披薩訂單飆升現象。昨晚指數再度爆表，讓外界普遍推測美軍高層正進行高強度的徹夜兵推。

林肯號逼近 伊朗揚言強烈報復

面對美軍大軍壓境，《Times of India》報導指出，伊朗方面態度強硬，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官警告，任何被用來對伊朗發動攻擊的鄰國領土、領空或水域，都將被視為敵對目標。

儘管川普在公開場合仍表示「希望達成協議」，但隨著五角大廈燈火通明與「披薩指數」的異常，外界擔憂外交斡旋的空間恐已所剩無幾。

