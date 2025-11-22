川普最後通牒：烏須吞下和平計畫

美國總統川普21日對烏克蘭總統澤倫斯基在感恩節前接受俄烏和平計畫下最後通牒，稱澤倫斯基無論如何都得接受，他沒底牌了；澤倫斯基無奈表示，烏克蘭面臨失去尊嚴或關鍵夥伴的艱困選擇，然而他重申捍衛烏克蘭主權的誓言，強調絕不會背叛烏克蘭，暗示已拒絕美方提案。俄國總統普丁則放話，若烏克蘭不接受，俄軍將擴大對烏軍事行動。

美俄28點和平協議要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，裁減軍隊規模與在憲法中明文放棄加入北約。川普21日在福斯新聞節目直言，烏克蘭正逐漸失去領土，很快就會輸掉整個頓巴斯，同時證實他給烏克蘭接受這份計畫的最後期限稱，27日是合適的。

川普同日稍晚在橢圓辦公室直言，現在是寒冬，烏克蘭也有很多大型能源設施遭到攻擊，美國現在有達到和平的方法，澤倫斯基必須批准這份協議，若澤倫斯基不喜歡它，烏克蘭就只能繼續打下去。「不久前就在橢圓辦公室，我告訴他『你沒底牌了』。」川普提及2月時和澤倫斯基在白宮爆發的激烈爭吵，強調澤倫斯基在某個時間點總得接受一些事情。普丁肯定美方提案可以成為解決戰爭的基石，為最終和平協議設下基礎。俄方已收到提案副本，但尚未與美國討論細節，俄方願意展現彈性。同時普丁也透露，早在8月和川普的阿拉斯加峰會前，俄方已討論過這份計畫，也應華府要求作出讓步。

普丁表示，無論是基輔還是歐洲都不明白俄軍正在烏克蘭境內取得進展，除非達成和平，否則俄羅斯會繼續打。目前俄軍已拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克，若基輔不想討論川普提案，那烏克蘭和那些歐洲戰爭販子就會明白，庫皮揚斯克的情況將在前線其他關鍵區域重演。

面對川普的最後通牒，澤倫斯基表示，烏克蘭面臨史上最艱困的壓力之一，烏克蘭要不失去尊嚴，不然就是失去一個關鍵夥伴；要不接受川普的計畫，就是選擇嚴冬。同意川普的計畫將使烏克蘭失去自由、尊嚴與正義，更代表烏克蘭必須相信兩度攻擊過他們的俄羅斯。

澤倫斯基指出，美方期盼他給出答案，但事實上他已經回覆了，他重申2019年就職時的宣誓強調，他會守護烏克蘭主權，絕不會犧牲烏克蘭利益或違反憲法，「在2022年時我們沒有背叛烏克蘭，現在也不會。」他承諾會為烏克蘭人的自由與尊嚴奮鬥，他會提出異議，嘗試說服，並提出替代方案。

知情人士透露，澤倫斯基與法國、德國及其他歐洲國家領導人正趕在27日前重提一份和平協議，修改至烏克蘭能接受的內容，據悉，他們正謹慎修正幾乎整份文件，提出有建設性的更新。