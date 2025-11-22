川普最後通牒：烏須吞下和平計畫
美國總統川普21日對烏克蘭總統澤倫斯基在感恩節前接受俄烏和平計畫下最後通牒，稱澤倫斯基無論如何都得接受，他沒底牌了；澤倫斯基無奈表示，烏克蘭面臨失去尊嚴或關鍵夥伴的艱困選擇，然而他重申捍衛烏克蘭主權的誓言，強調絕不會背叛烏克蘭，暗示已拒絕美方提案。俄國總統普丁則放話，若烏克蘭不接受，俄軍將擴大對烏軍事行動。
美俄28點和平協議要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，裁減軍隊規模與在憲法中明文放棄加入北約。川普21日在福斯新聞節目直言，烏克蘭正逐漸失去領土，很快就會輸掉整個頓巴斯，同時證實他給烏克蘭接受這份計畫的最後期限稱，27日是合適的。
川普同日稍晚在橢圓辦公室直言，現在是寒冬，烏克蘭也有很多大型能源設施遭到攻擊，美國現在有達到和平的方法，澤倫斯基必須批准這份協議，若澤倫斯基不喜歡它，烏克蘭就只能繼續打下去。「不久前就在橢圓辦公室，我告訴他『你沒底牌了』。」川普提及2月時和澤倫斯基在白宮爆發的激烈爭吵，強調澤倫斯基在某個時間點總得接受一些事情。普丁肯定美方提案可以成為解決戰爭的基石，為最終和平協議設下基礎。俄方已收到提案副本，但尚未與美國討論細節，俄方願意展現彈性。同時普丁也透露，早在8月和川普的阿拉斯加峰會前，俄方已討論過這份計畫，也應華府要求作出讓步。
普丁表示，無論是基輔還是歐洲都不明白俄軍正在烏克蘭境內取得進展，除非達成和平，否則俄羅斯會繼續打。目前俄軍已拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克，若基輔不想討論川普提案，那烏克蘭和那些歐洲戰爭販子就會明白，庫皮揚斯克的情況將在前線其他關鍵區域重演。
面對川普的最後通牒，澤倫斯基表示，烏克蘭面臨史上最艱困的壓力之一，烏克蘭要不失去尊嚴，不然就是失去一個關鍵夥伴；要不接受川普的計畫，就是選擇嚴冬。同意川普的計畫將使烏克蘭失去自由、尊嚴與正義，更代表烏克蘭必須相信兩度攻擊過他們的俄羅斯。
澤倫斯基指出，美方期盼他給出答案，但事實上他已經回覆了，他重申2019年就職時的宣誓強調，他會守護烏克蘭主權，絕不會犧牲烏克蘭利益或違反憲法，「在2022年時我們沒有背叛烏克蘭，現在也不會。」他承諾會為烏克蘭人的自由與尊嚴奮鬥，他會提出異議，嘗試說服，並提出替代方案。
知情人士透露，澤倫斯基與法國、德國及其他歐洲國家領導人正趕在27日前重提一份和平協議，修改至烏克蘭能接受的內容，據悉，他們正謹慎修正幾乎整份文件，提出有建設性的更新。
其他人也在看
川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...聯合新聞網 ・ 1 天前
中國嗆「日本武力介入台海將行使自衛權」 外交部打臉：違反聯合國憲章
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。」對此，我外交部今（23）日予以嚴厲譴責傅聰致並駁斥。強調其內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
中國火大「台灣有事」 高市早苗民調維持高水位！支持率65％
日本首相高市早苗月初質詢時「台灣有事」論，引發中國連串抗議，中日關係持續緊張，不過日本國內民調似乎不受影響，繼《朝日新聞》開出高市內閣69%高支持率，《每日新聞》今（23日）公布民調顯示，高市內閣65%，與上月支持率持平，不滿意度則小幅上升1個百分點。鏡新聞 ・ 8 小時前
真會玩？這國98%父親測DNA驚覺「小孩非親生」 官方證實：綠帽橫行
即時中心／徐子為報導近年來烏干達DNA檢測技術逐漸盛行，也讓越來越多父親驚覺自己養到「別人的小孩」，烏干達內政部更證實逾98%受測男性發現小孩不是自己的。民視 ・ 10 小時前
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求
（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。中央社 ・ 1 小時前
割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援
烏俄戰爭已經打了超過3年，美國總統川普為了逼烏克蘭，同意他提出的「28點和平計畫」，傳出削減情資共享和武器供應作為手段，對烏克蘭下達通牒。川普要求烏克蘭在下週四，也就是美國的感恩節前，必須簽署和平計畫。只是烏克蘭總統澤倫斯基回應，他願意和美國合作，不過也強調絕對不會背叛烏克蘭。TVBS新聞網 ・ 1 天前
美歐共商俄烏和平方案前夕 計劃草案遭曝全出自莫斯科之手
美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，令烏克蘭面臨艱難抉擇。但美國部分參議員透露，總統川普提出的28點和平計劃源自俄羅斯，並非美國政府的立場，引發國務院強烈反駁。太報 ・ 15 小時前
美提出俄烏和平方案！烏克蘭面臨艱難抉擇 川普：非最終方案
美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普22日表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。太報 ・ 21 小時前
要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限
對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯...聯合新聞網 ・ 22 小時前
烏克蘭發動無人機攻擊 莫斯科州大型電廠起火
據俄羅斯莫斯科州政府表示，烏克蘭今天(23日)出動無人機襲擊該州一座大型熱電廠，引發火災，迫使當局啟動備用電力設施並在部分地區部署移動式供暖設備。 莫斯科州州長伏洛比約夫(Andrei Vorobyov)指出，烏克蘭無人機襲擊了位於克里姆林宮以東約120公里的沙圖拉(Shatura)發電廠，導致部分設施起火燃燒，而目前火勢已得到控制。 俄羅斯媒體工商日報(Kommersant)引述緊急情況部的消息稱，發電廠的3個變壓器起火，每個變壓器占地約65平方公尺。 根據通訊軟體Telegram上散播的影片顯示，發電廠傳出數起爆炸聲響後，好幾團火球升入空中。 伏洛比約夫表示，發電廠在遇襲後已緊急啟動備用電力設施，並向部分氣溫接近零度的地區部署移動式供暖設備。 俄羅斯仰賴蘇聯時期留下來的大量供熱廠，作為民生供暖來源。隨著凜冬將至，俄軍近幾個月來也一直以烏克蘭的能源設備作為攻擊目標。中央廣播電台 ・ 12 小時前
川普嗆烏不滿和平提案就續戰
本報綜合外電報導 美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨…中華日報 ・ 1 天前
G20峰會南非再對台出招？林佳龍認「這時很辛苦」：但台灣不只有晶片牌
二十國集團（G20）峰會今（22）日在南非約翰尼斯堡登場，南非政府先前對台灣頻頻出招，外界關注南非政府是否將在G20峰會再有動作。外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時表示，南非政府其實就是要做給北京看，台灣雖已收回晶片管制措施的預告，但台灣有的牌不只晶片，若南非有其他作為，台灣也會有所反制，才能阻止南非得寸進尺。南非政府自2023年12月......風傳媒 ・ 1 天前
彰化秀水鄉長之爭 藍綠人選浮現
無黨籍秀水鄉長林英嘉在民國107年以政壇新人挑戰民進黨時任鄉長梁禎祥及國民黨鄉代會主席陳文欣，在兩強夾殺下突圍當選，此屆順利連任，如今任期將屆，目前地方上已有民進黨葉國雄、國民黨鄭倫杰表態參選，據了解，林英嘉將轉戰縣議員。中時新聞網 ・ 1 天前
加拿大及德國總理G20場邊會面 討論烏克蘭與加薩局勢
（中央社約翰尼斯堡23日綜合外電報導）加拿大與德國今天發表聯合聲明表示，加拿大總理卡尼與德國總理梅爾茨在南非舉行的20國集團（G20）高峰會場邊，討論了烏克蘭戰爭及加薩局勢等議題。中央社 ・ 13 小時前
可能空出1席 有志者觀望中
雲林縣第6選區縣議員選舉應選5席，現任4人黃文祥、蔡岳儒、蔡孟真、蔡咏鍀有意尋求連任，另一人林哲凌因光電弊案審理中，外界分析應不會再參選，可能留下1席空間，目前傳出民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯有意參選，另民進黨在蔡岳儒、蔡孟真之外，可能評估再提名1人參選。中時新聞網 ・ 1 天前
和平計畫逼烏讓步 川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。中央社 ・ 1 天前
新北議員選戰 政二代躍躍欲試
新北市因應人口增加，預計下屆市議員席次將由66席增至68席，加上受到本屆市議員轉戰立委勝選、上屆資深議員落馬與資深議員面臨世代變化、交替，不少「政二代」有意接班參選，在地方上引發外界高度關注。中時新聞網 ・ 1 天前
川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫
俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩...聯合新聞網 ・ 1 天前
路透：川普特使會普丁密友催生俄烏和平計畫 美政界浮現質疑
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據多名知情消息人士，美國總統川普政府的代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，以草擬終結俄烏戰爭的和平計畫，一些美國官員與議員如今對這場會議的影響越發感到擔憂。中央社 ・ 1 天前
最後機會？烏克蘭：將與美國在瑞士磋商、討論結束戰爭
美國政府擬定的28點俄烏和平計畫，經媒體連日披露內容後，引發熱議。烏克蘭國安會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）22日表示，基輔當局將在瑞士與美國舉行磋商，討論如何結束俄烏戰爭。太報 ・ 1 天前