川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖

中東局勢恐將迎來毀滅性轉折。根據美國獨立調查媒體《Drop Site News》最新披露的獨家報導，美軍高層近期已緊急向中東多個關鍵盟友發出通報，指出白宮內部正積極評估對伊朗發動大規模軍事行動的可能性。

消息人士指出，美國總統川普最快可能在美國時間本週日正式授權動武，且此次行動的目標與過往截然不同，不再僅侷限於核設施或軍事基地，而是將矛頭直接對準伊朗政府高層與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的領導核心，意圖透過「斬首」戰術削弱德黑蘭政權的控制力。

鎖定領導層斬首 意在促成政權倒台

《Drop Site News》引述熟悉內情的美國與中東官員說法，指出川普政府此次的戰略目標相當明確，即是透過精確打擊伊朗的指揮中樞，引發其國內新一波的大規模動盪，進而促成政權更迭。

一名曾擔任川普政府中東政策顧問的前情報官員透露，這項軍事計畫設想在摧毀伊朗關鍵軍事資產的同時，直接針對最高領袖哈米尼等決策核心進行打擊。

報導更進一步指出，以色列總理納坦雅胡對此計畫表達高度支持，甚至向川普保證，若行動成功，以色列將能協助在德黑蘭建立一個對西方友好的新政府。

盟友拒絕捲入 沙烏地阿聯封鎖領空

面對美軍可能即將發動的雷霆一擊，中東盟友卻顯得戰戰兢兢，深怕遭到戰火波及。報導指出，為了避免被伊朗視為美軍共犯，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）及卡達等國，已相繼向華府表態，明確拒絕開放其領空或領水供美軍進行對伊軍事行動。

土耳其領導人更緊急與伊朗外長舉行會談，試圖建立美、伊、土三方對話機制，力求在最後一刻透過外交手段煞住戰爭列車。一名阿拉伯外交官直言，各國都擔心若美軍發動攻擊，伊朗隨後的報復行動將讓整個中東地區陷入萬劫不復的深淵。

艦隊集結施壓 伊朗揚言全面反擊

儘管白宮方面尚未對《Drop Site News》的報導做出正面回應，但美軍在中東的部署動作頻頻，早已讓緊張氣氛升至頂點。

川普日前公開證實，一支規模龐大的「無敵艦隊」正駛向伊朗，雖然他拒絕證實是否已發出最後通牒，但強調美軍已做好隨時行動的準備。對此，伊朗軍方亦發出強硬警告，透過國營媒體表示已做好「準戰爭狀態」的準備。

伊朗官員強調，一旦遭到美方攻擊，戰火將不只侷限於伊朗本土，所有駐有美軍基地的國家以及以色列，都將成為伊朗飛彈部隊的合法打擊目標，屆時整個區域將無一倖免。

