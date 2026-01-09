川普最新發文「做了非常棒的交易」：晶片製造正回流美國





美國總統川普（Donald Trump）9日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文，宣布與英特爾（Intel）執行長陳立武完成會面，並盛讚此次交流「非常成功」。川普指出，在美國政府參與投資下，英特爾僅在4個月內就為美國人民創造「數百億美元」收益，強調這是一筆「極棒的交易」，同時也象徵美國在高階半導體產業重新奪回領導地位。

川普表示，英特爾近期推出的最新CPU（中央處理器，Central Processing Unit）屬於「SUB 2 Nanometer（次2奈米）」等級，對應業界所稱的18A製程技術，且從設計、製造到封裝皆在美國完成，象徵半導體供應鏈戰略回流本土。他並強調，美國政府以股東身分參與英特爾，僅僅4個月內，透過持股已為美國人民帶來數百億美元收益，「這是一筆極佳的交易，對英特爾同樣如此受益。我們的國家決心把最先進的晶片製造帶回美國，而這正確實在發生中！」

川普強調，美國正全力推動尖端晶片產能重返本土，這不僅是產業計畫，更是國家戰略。他表示，美國將持續支持先進製程研發與晶片製造基地建置，確保關鍵科技競爭力，並為美國人民帶來更多經濟效益。

英特爾推出的18A製程被視為新一代高效能與高階運算（High Performance Computing, HPC）關鍵技術之一，具有效能與能耗優勢。此次川普親自公開背書，再度凸顯半導體已成為美國產業政策與國家安全的重要核心。

