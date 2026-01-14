「川普最痛恨DEI卻拿它壓榨台積電」 林濁水轟：真無賴

美國商務部長盧特尼克近日在節目中表示，台積電同意大幅加碼在美投資，並非源於補貼誘因，而是華府直接動用「多元、公平與包容」（DEI）條款談判，迫使台積電同意將投資由650億美元推高至1650億，甚至可能再擴大。對此，民進黨前立委林濁水痛批，美國總統川普一向最痛恨DEI，卻拿DEI來壓榨台積電，「真無賴」。

盧特尼克揭露華府如何重新詮釋拜登政府的《晶片法》，他批評，原先規畫是「你投資600億美元，我補貼你60億美元」，但在他看來，由政府補助市值上兆美元的台積電難以令人信服，因此川普政府改以100％關稅威脅取而代之，直接要求台積電「在美國擴建，否則付出代價」。

盧特尼克透露，原始合約中含有長達20頁的DEI條款，要求台積電在美國廠與身心障礙承包商合作、雇用特定性取向員工、在廠區內設置托育機構等。他因此認定，台積電「違約」、並以此為籌碼提出新條件：若台積電願意追加在美投資1000億美元，華府就同意取消相關DEI要求，最終雙方達成協議，台積電的投資規模因此暴增至最低1650億美元。

林濁水今（14）日在臉書發文表示，盧特尼克稱，台積電必須加碼投資1千億美元，因為依DEI規定，必須聘請盲人、女性工程師，但台積電員工幾乎都是男性，所以必須加碼投資，違規才能一筆勾銷。他直呼，川普一向最痛恨DEI，重返白宮第一件事就是廢除DEI，但竟然拿DEI來壓榨台積電，「真無賴」。

