川普會出兵奪格陵蘭？丹麥首相：美國若攻擊「北約將玩完」
編譯張渝萍／綜合報導
美國總統川普3日突襲委內瑞拉、將總統馬杜洛與妻子綁回紐約受審；隔日，川普甚至還點名哥倫比亞、格陵蘭等地。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）5日表示，川普總統「說他想要格陵蘭時，應該被嚴肅看待」。
弗雷德里克森甚至嚴肅警告，若美國選擇攻擊另一個北約國家，「我們所熟知的國際社會、民主的遊戲規則、北約都將玩完」。
丹麥首相：美國若動手奪格陵蘭一切將崩潰
《紐約時報》報導，丹麥首相弗雷德里克森是5日在接受丹麥公共廣播公司 DR 專訪時發表上述言論，並形容川普的威脅是「不可接受的施壓」。
她在另一場接受丹麥新聞頻道 Live News 的訪問中也表示：「若美國選擇攻擊另一個北約國家，那麼一切都將走向終結。」
她補充說：「我們所熟知的國際社會、民主的遊戲規則、世界上最強大的防禦性聯盟北約，若有一個北約國家選擇攻擊另一個北約國，這一切都會崩潰。」
弗雷德里克森前一天也直接發表聲明、要求川普「停止威脅」接管格陵蘭之後。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也拒絕川普的說法，在社群媒體上寫道，這種言論「完全無法接受」，並表示將格陵蘭與委內瑞拉相提並論是「錯誤」且「不尊重」。
報導指，在川普在《大西洋月刊》專訪中再次表達他希望控制格陵蘭後，弗雷德里克森與尼爾森進行了交談。
川普強硬稱美國需要格陵蘭
然而，就在他們聯合譴責後的幾個小時內，川普再次在空軍一號上強硬表態：「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭。」川普還稱，他認為丹麥並未充分保護這片礦產資源豐富、幅員遼闊的領土，「你知道丹麥最近為了提升格陵蘭的安全做了什麼嗎？」他開玩笑地說，「他們多加了一輛狗拉雪橇。」
🚨 JUST IN: Denmark is PANICKING after President Trump insisted the US NEEDS Greenland, and Denmark isn't treating it properly
"We need Greenland! For national security."
"You know what Denmark did to 'boost security?!' Added ONE MORE DOG SLED! It's true!" 😭
"Greenland is… pic.twitter.com/t7lijNpX4J
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 5, 2026
弗雷德里克森5日晚間非常嚴肅地回應了這個玩笑說：「那並不符合事實」，並稱丹麥在過去一年中，已將投資北極防務作為一項主要政策重點。
歐洲鄰國與盟友支持丹麥與格陵蘭
丹麥的多個歐洲鄰國，以及歐盟，也迅速重申他們長期以來對丹麥與格陵蘭的支持。
歐盟委員會首席發言人皮尼歐（Paula Pinho）在5日的記者會上表示：「我們要提醒的是，格陵蘭是美國的盟友，也受到北約聯盟的保障，這與委內瑞拉的情況有著非常、非常大的不同。」
英國首相施凱爾（Keir Starmer）也對記者表示，「丹麥是親密的歐洲盟友，也是親密的北約盟友」，並稱格陵蘭的未來應由丹麥與格陵蘭的領導人自行決定。
芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）也在社群媒體上寫道：「格陵蘭與丹麥的未來，只能由格陵蘭與丹麥自己決定。」
