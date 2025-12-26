川普會出兵直接援臺？ 國防院專文：需妥善管理對美軍事介入期待

臺美民眾在台海安全議題主要差異，則是在危機情境下對美國直接軍事介入的期待與支持度。（圖片來源／白宮臉書）

美國川普政府宣布新台幣3500億元對臺軍售額度，以及總統賴清德宣布1.25兆元國防特別預算引發高度討論，國防安全研究院（INDSR）與芝加哥全球事務委員會（CCGA）近日聯合發布了一份最新民調報告顯示，臺美民眾對臺海局勢與合作有共同的信心，但對直接軍事援助方式的預期相當紛歧。

國防院中共政軍與作戰概念研究所陳穎萱解讀這份民調表示，臺美民眾在臺海安全議題上，存在高度共識與若干關鍵差異。

廣告 廣告

相同之處，多數美國與臺灣民眾均認為，美國軍事實力仍優於中國，並將中國崛起視為對自己國家的重要威脅；同時，雙方普遍支持在臺海維持現狀。

臺美民眾在臺海安全的主要差異，則是在危機情境下，對美國直接軍事介入的期待與支持度。

臺灣民眾對美國出兵協防及明確安全承諾的期待，明顯高於美國民眾的實際支持程度，因為美方對於美中直接衝突，持較審慎態度。

中國崛起成重大威脅，臺美多數傾向不獨不統

陳穎萱指出，然而，雙方對提供軍事物資、人道援助及有限度行動，如協助突破封鎖等方向，相關支持正在逐漸收斂。

陳穎萱強調，整體而言，台美民意在「維持現狀」與「支持一定程度協助」上具有共同基礎，但仍需透過政策溝通，妥善管理臺灣社會對美國軍事介入的期待。

總統賴清德宣布1.25兆元國防特別預算引發高度討論，同時國內民眾多認為美國會派兵保臺的比例僅為51%。（圖片來源／總統府）

這項報告強調，多數美國民眾和臺灣民眾都對美國在軍事上優於中國充滿信心，並將中國崛起視為對兩國的重大威脅。

然而，與臺灣民眾的意願相比，美國民眾更不願意將美軍投入與中國的衝突，最終，美國和臺灣民眾都傾向於維持臺海現狀，而不是推動我方走向獨立或統一。

民調顯示，絕大多數的臺灣民眾73%，認為應維持現狀，既不走向獨立也不走向統一，有50%半數的美國人也持相同觀點。

另有35%的美國人則認為，臺灣應該走向獨立，即使可能引發與中國的戰爭，但只有16%的臺灣民眾支持這個立場。

臺灣41%挺美會助突破封鎖，美僅38%支持承諾保臺

如果中國侵臺，有72%的臺灣民眾認為，美國會提供額外的武器和物資，比例比去年低，63%的美國民眾表示支持此類援助，比例較去年大幅增加。美國民眾對人道援助措施表現出強烈的支持。

國防院與芝加哥全球事務委員會近日聯合最新民調顯示，美國民眾近年來對於如何協助臺灣有不同的優先選項。（圖片來源／CCGA）

同時有77%的美國民眾贊成，動用美軍向台灣空運食品和醫療物資，而認為美國可能採取此類行動的臺灣民眾比例為69%。

針對最關鍵的是否直接派兵援臺的問題，美國有43%的人支持派遣美軍幫助台灣自衛，另有47%的人則是支持，動用海軍突破中國對臺灣封鎖。

在臺灣方面，認為美國會直接派兵的比例僅有51%，比去年略為下降2%，至於認為會助臺突破共軍封鎖的則是低到41%。

美國民眾支持派兵破壞中國封鎖台灣比例，大幅增加一成

美國民眾部分，認為美國會直接派海軍阻礙中國封鎖台灣的比例來到47%，雖未過半，卻比去年大幅增加10%。

民調指出一項值得注意之處，即在所調查的每項政策中，至少有4/10的美國人選擇了「不確定」，反映出這些議題在美國公眾討論中的重要性，遠低於其他議題。

最大的分歧似乎體現在美國是否承諾，保衛臺灣免受中國入侵的政策。雖然76%的臺灣民眾支持這項承諾，但只有38%的美國人持相同看法。

「強調美國對某些行動的堅定支持——例如打破封鎖或提供人道和軍事物資。」民調強調，這會有助於增強台灣民眾的信心，同時也能讓大眾更加意識到，台灣正面臨的日益嚴峻的混合威脅。

(原始連結)





更多信傳媒報導

民主黨反擊 也公布68張艾普斯坦照片 比爾蓋茲、班農入鏡

最新解密淫媒艾普斯坦照片 曾來台演出的大衛魔術、柯林頓、麥克傑克森都入鏡了

南韓軟體工程師平均薪資今年成長4.7% 入門職位年薪約6,000萬韓元

