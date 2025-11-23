川普會出兵？ 奈及利亞1週兩起校園綁架 315師生被擄

西非國家奈及利亞，本週發生至少2起校園綁架案，兩所宗教學校遭槍手闖入，合計綁走315名師生。因為安全理由，奈及利亞緊急關閉全國47所學校，並撤離學生。因為美國總統川普，曾指控奈及利亞發生屠殺基督徒的狀況，現在又傳出天主教學校學生被綁架，川普是否出兵奈及利亞，引起國際關注。

奈及利亞一週發生兩起宗教校園綁架案，合計315名師生被綁架。(圖／達志影像路透社)

在奈及利亞的學校門口，大量學生和家長聚集在閘門內外。學生們提著大包小包、拖著行李，這情景並非放學時間，而是因為安全考量，全國47所學校必須緊急關閉並撤離學童。一位奈及利亞家長表示，學生們週一就要開始考試了，但為了孩子們的安全必須撤離，因為目前他們的生命比教育更重要。

家長們感到無奈，因為奈及利亞在這個星期已經發生至少2起槍手闖入宗教學校的案件，合計有315名師生被綁架，這也是自去年3月以來規模最大的校園綁架案。CNN主播Kim Brunhuber報導，一名當地官員表示，數十名學生在襲擊中試圖逃跑時遭擄走。該官員補充說，被綁架的學生有男有女，年齡在10到18歲之間。奈及利亞基督教協會指出，還有十幾名教師也被綁架。警方一直在附近的森林中搜尋學生的蹤跡。

根據外媒報導，除了校園遭闖入之外，奈及利亞南部的一座教堂也在禮拜期間被攻擊，造成至少2死，還有38人被綁架。由於國內安全狀況持續惡化，總統提努布也推遲所有出訪行程，包含前往南非出席G20峰會，以便處理這場治安危機。

路透社記者表示，目前沒有任何組織公開承認犯案，但奈及利亞北部大部分地區充滿治安危機。近期的攻擊主要發生在西北部，當地被稱為「土匪」的武裝團體常常實施綁架勒索贖金，並藏匿在森林中。美國總統川普曾指控奈及利亞境內發生屠殺基督徒事件，雖然奈及利亞否認這些指控，但川普揚言要派美軍介入。如今奈及利亞又發生宗教學校綁架案，美軍是否出兵引起外界關注。

