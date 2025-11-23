川普會出兵？ 奈及利亞1週兩起校園綁架 315師生被擄
西非國家奈及利亞，本週發生至少2起校園綁架案，兩所宗教學校遭槍手闖入，合計綁走315名師生。因為安全理由，奈及利亞緊急關閉全國47所學校，並撤離學生。因為美國總統川普，曾指控奈及利亞發生屠殺基督徒的狀況，現在又傳出天主教學校學生被綁架，川普是否出兵奈及利亞，引起國際關注。
在奈及利亞的學校門口，大量學生和家長聚集在閘門內外。學生們提著大包小包、拖著行李，這情景並非放學時間，而是因為安全考量，全國47所學校必須緊急關閉並撤離學童。一位奈及利亞家長表示，學生們週一就要開始考試了，但為了孩子們的安全必須撤離，因為目前他們的生命比教育更重要。
家長們感到無奈，因為奈及利亞在這個星期已經發生至少2起槍手闖入宗教學校的案件，合計有315名師生被綁架，這也是自去年3月以來規模最大的校園綁架案。CNN主播Kim Brunhuber報導，一名當地官員表示，數十名學生在襲擊中試圖逃跑時遭擄走。該官員補充說，被綁架的學生有男有女，年齡在10到18歲之間。奈及利亞基督教協會指出，還有十幾名教師也被綁架。警方一直在附近的森林中搜尋學生的蹤跡。
根據外媒報導，除了校園遭闖入之外，奈及利亞南部的一座教堂也在禮拜期間被攻擊，造成至少2死，還有38人被綁架。由於國內安全狀況持續惡化，總統提努布也推遲所有出訪行程，包含前往南非出席G20峰會，以便處理這場治安危機。
路透社記者表示，目前沒有任何組織公開承認犯案，但奈及利亞北部大部分地區充滿治安危機。近期的攻擊主要發生在西北部，當地被稱為「土匪」的武裝團體常常實施綁架勒索贖金，並藏匿在森林中。美國總統川普曾指控奈及利亞境內發生屠殺基督徒事件，雖然奈及利亞否認這些指控，但川普揚言要派美軍介入。如今奈及利亞又發生宗教學校綁架案，美軍是否出兵引起外界關注。
更多 TVBS 報導
單周第2起！奈及利亞再傳校園綁架 227名師生遭擄走
9年內逾2400起綁架案 奈及利亞再傳女校25名學生遭綁
奈及利亞學校傳槍響！歹徒翻牆綁走25女學生 副校長抵抗時喪命
不容屠殺基督徒！川普威脅奈及利亞開戰
其他人也在看
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑（1） (圖)
2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑23日於總統府前凱達格蘭大道舉行，民眾熱情響應。中央社 ・ 6 小時前
中歐專家呼籲加強人工智慧領域務實合作
中國和歐洲的專家21日在巴黎的一場人工智慧論壇上表示，雙方在人工智慧創新、治理和可持續發展方面互補性強，應進一步加強務實合作，為全球人工智慧治理貢獻穩定力量。中時財經即時 ・ 4 小時前
少了川普也無妨！ 南非首辦G20峰會 開幕後即發表領袖宣言
今年的G20峰會，在南非約翰尼斯堡登場。只是相比往年，不只俄羅斯總統普欽繼續缺席，就連美國總統川普都沒參加，結果主辦的南非總統拉馬福薩，竟然打破慣例，在G20開幕第一天，就宣布通過包含122點內容，主要是對貧困國家提供更多幫助的領袖宣言。只是阿根廷代表在會後卻說，他們沒有支持這份領袖宣言。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄 仙氣逼人絕美畫面曝
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導南韓女子天團「TWICE」將於11月22、23日在高雄國家體育場開唱，7名成員多賢、娜璉、定延、Sana、志效、Mina與Momo今（21）日下午2時許已抵達小港機場，至於「台灣女兒」周子瑜則是在近4時抵達，頓時現場粉絲歡聲雷動，她也親切對鏡頭揮手並向大家打招呼。高雄本週末將迎來兩場重量級音樂盛事，超人氣女子天團TWICE出道10年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，以及搖滾天王伍佰帶來《Rock Star 2》重返巨蛋舞台，為樂迷獻上熱血難忘的搖滾盛宴，預計吸引超過十萬名歌迷湧入。粉絲高舉手板歡迎周子瑜回家。（圖／民視新聞）此外，高雄七大地標（港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心與美麗島捷運站）自18日起至23日，每晚17時30分至23時，將同步點亮巡迴視覺藍燈光與雷射字體，歡迎TWICE來台。高雄市長陳其邁日前受訪時表示，每一個「ONCE」都知道，現在已經開始進入為「TWICE」應援的階段，在高雄每一個人都是「ONCE」。至於民進黨立委黃捷則說，這個週末就是「TWICE」成軍十週年以來第一次來台灣演出，同時也是成員周子瑜第一次要回家表演，相信台灣所有的「ONCE」都非常非常的期待。原文出處：最新／粉絲暴動！周子瑜搭機飛抵高雄 仙氣逼人絕美畫面曝 更多民視新聞報導等了十年！TWICE七人抵達高雄 MINA親切揮手「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民藍白硬通過《公投法》！「公投綁大選」確定復辟 恐重演2018選務亂象民視影音 ・ 1 天前
《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市
自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
火鍋煮到焦黑！桃園高中生遭店家「帶去廚房刷鍋」 曝光後惹議
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園龍潭一間火鍋店日前發生爭議，兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭 […]引新聞 ・ 1 小時前
韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。造咖 ・ 23 小時前
男子閃婚後發現「妻子隱瞞10年精神病史」 訴請離婚結果曝
中國河南一名栗姓男子，經過媒人介紹認識了一名女子，兩人才交往半個月就閃婚。但是婚後，栗男發現妻子的行為怪異，後來終於發現妻子患有精神病，而且病史已經長達10年之久！栗男向法院訴請離婚，並要求女方返還人民幣13萬元（約新台幣57萬元）的聘金，但女方不肯歸還。鏡報 ・ 1 天前
不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價不斷攀升，不少年輕人在買房與人生規劃之間陷入拉扯。有些人希望能擁有一間屬於自己的房子，但也有人認為不婚不生...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
校事會議修正 匿名投訴不處置
「校事會議」制度上路後，衍生出校園濫訴，讓許多老師怨聲載道。教育部近日預告相關辦法修正草案，部長鄭英耀22日受訪時強調，修正重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議僅處理不適任教師，若是不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 10 小時前
智慧製造大數據競賽 182隊獻策聚焦AI機台應用
（中央社記者許秩維台北23日電）教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽，提供企業在生產線上參考的解決方案。中央社 ・ 3 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 3 小時前
台東鐵花村性平活動 市集、展演、闖關遊戲落實理念
台東縣政府今日上午在鐵花村舉辦「CEDAW 宣導市集 × 趣味闖關」活動，活動以「了解平權，從認CEDAW開始」為主題，透過互動闖關、教育展區及趣味體驗，將《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）以更親近生活的方式呈現，讓市民在遊戲中自然接觸性別平等觀念。自由時報 ・ 3 小時前
柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗今天向中央社表示，他今年夏季將人生第一次東亞行獻給台灣，即便之後有機會再到其他亞洲國家，台灣仍是令他感到最有趣的國度，尤其難忘便利商店的多樣性。中央社 ・ 3 小時前
再現老屋記憶 文化空間的前世今生
日式房舍及庭院中的濃密老樹，是台北巷弄中引人駐足欣賞的一隅。這些空間有的仍在城市信傳媒 ・ 3 小時前
港人赴日熱度不減！對日旅遊警示影響有限 民眾：京都終於安靜下來
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導中國政府日前對日本發布旅遊警示後，香港保安局也在本月15日跟進發出提醒，指稱中國人在日本遭遇襲擊的事件有增加趨勢...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。自由時報 ・ 3 小時前
建國科大歡慶60週年校慶 校友回娘家齊聚一堂共創校務發展新篇章
建國科技大學今年迎來創校60週年里程碑，校方於22日盛大舉辦「60週年校慶暨校友回娘家活動」，吸引歷屆畢業校友熱情返校，共同見證學校持續茁壯的成果。活動從上午揭幕儀式展開，緊接著校史回顧展、傑出校友表揚、系所成果展示與校園巡禮等多項精彩內容，讓校友們在溫馨氛圍中重溫求學時光，也感受母校近年在教學、研究與產學合作上的卓越進步。校長江金山在致詞時表示，建國科大從創校之初的技職教育基礎扎根，如今已發展成產學連結深厚、具備跨域教學能量的大學，尤其在工程、資訊、管理、設計等領域均具代表性成果。近年面對少子化浪潮，學校積極推動教育轉型、強化學生競爭力與國際視野，校務發展仍逆勢成長，這些成果都要感謝全體師生的努力，以及歷屆校友持續不斷的支持。校友總會也在活動中特別號召畢業校友返校參與，並象徵性地向學校致贈紀念禮物，代表校友對母校的情感連結與回饋心意。總會成員表示，「建國科大是我們共同的家，每位校友在不同領域發光發熱，都是建國的榮耀。看到母校在艱難的教育環境中依然展現亮眼成績，更讓我們感到與有榮焉。」校園內布置充滿濃厚的六十週年慶氛圍，各系所亦展出學生創作與專題成果，從智能機器人、創新工程設計到文創作台灣好新聞 ・ 4 小時前
天公爐前引爆炸彈「臟器外露」…翁背景曝「會自製簡易炸藥」
基隆市調和街宮廟萬安堂今天上午8時許發生一起爆炸事件，一名湯姓老翁（88歲）因離得非常近，直接被衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救。經警方調查，意外發現這起爆炸事件就是湯翁所引起的，由於他先前曾當過漁民，會自製簡易炸藥，不過動機仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
今年大陸低空經濟市場規模將達人民幣1.5兆元
央視新聞報導，低空經濟作為國家戰略性新興產業，近年來實現跨越式發展，大陸已從低空裝備技術追趕階段，逐步邁向局部引領的關鍵轉變。中時財經即時 ・ 2 小時前