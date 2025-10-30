川普會前拋「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

美中領導人「川習會」終於在韓國登場，會前川普拋出一句「台灣就是台灣」引起討論，對此，外交部長林佳龍強調，對台美關係有信心。

林佳龍表示，「台灣跟美國的關係是建立在《台灣關係法》六項保證，以及非常密切的包括安全、經貿、科技、文化各方面交流與合作。」

雖然重申台美有密切的溝通管道，不過川習會前夕，CNN卻引消息人士指出，台灣政府內部正考慮調整駐美代表人事、劍指俞大㵢，林佳龍表示，相關揣測不必過度解讀。

林佳龍說：「台美政府之間的溝通管道很暢通，駐美的人事我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處的功能也發揮得很好。」

國民黨立委徐巧芯在質詢台詢問，「所以我們沒有打算要召回駐美代表俞大㵢大使？沒有？」對此林佳龍回應，「目前沒有。」

而對於外界質疑，川普可能為了與中國達成貿易協議出賣台灣。連美國聯邦眾議員克利什納穆希都呼籲川普堅定立場，維持美國長年以來的對台承諾，包括美國的一中政策、對台六項保證等。

克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）認為，「我相信台灣不應該出現在川習會的談判桌上，不該成為討論的議題之一。」

不過最終長達1小時40分的川習會，川普親自透露沒有提到台灣、也沒有被討論。民進黨立委王定宇分析，以台美之間的默契，雙方的往來以及軍購，都不會是跟中國談判的議題，這一次同樣沒有脫離原來的框架，台灣仍然被美國視為是重要的國家利益，並沒有拿出來讓習近平進行操弄。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，「這次川習會據我們所知道，應該是台灣的問題並沒包括在內，目前沒有更多的訊息提供，之後可能會有相關資訊釋出，我們也會密切關注。」

行政院長卓榮泰說，「我們會努力，也請國人一起，我們把台灣顧好守好，全世界就會更珍惜台灣的重要。」

外交部則表示，除了持續密切關注美中高層的互動情形，對於美中會談，台美之間也同樣保持聯繫。