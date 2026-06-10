川普會拋棄台灣？川習會後外媒報導「習近平認知作戰贏了」 學者揪一疑點

近年兩岸關係緊張，5月川習會後，美國總統川普（Donald Trump）關於「台灣問題」的言論備受關注，金融時報（Financial Times）9日以「Will Trump abandon Taiwan?（川普會拋棄台灣嗎？）」為題報導指出，在中國持續加大對台軍事壓力之際，川普政府釋出的訊號卻愈趨模糊，讓台海局勢增添不確定性。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（10）日在臉書引述相關報導，並提出2點評論；他直言，該篇文章有相互矛盾之處，先是懷疑川普，又提到美國對台政策不變。

川普會拋棄台灣？金融時報報導怎麼看？

《金融時報》該篇報導核心聚焦在川普5月訪問北京、與中國國家主席習近平會面後，台灣政界及安全圈對美國是否仍會維持對台承諾的疑慮升高。報導以「The threat from China is rising — and the US president is keeping one of the world's most dangerous flashpoints in suspense.」（來自中國的威脅正在升高，而美國總統卻讓全球最危險的衝突熱點之一陷於不確定之中）為副標題，並引述駐台外交官所言，川習會過後，「Xi won the cognitive war（習近平贏得了認知作戰）」；金融時報報導也提出各類「訊號」，如川普曾將對台軍售形容為「a negotiating chip」（談判籌碼）。​

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2026年5月14日，美國總統川普（左起）與中國國家主席習近平在北京天壇合影。（資料照，美聯社）

棄台論早行之有年？印太局勢備受關注

​​《金融時報》也指出，美國國防部長赫塞格斯（Pete Hegseth）在香格里拉對話時，並未如過去美方官員般明確提及台灣；此外，美軍印太司令Samuel Paparo曾示警，共軍近年在台海周邊的大規模演訓，不應被視為單純軍事展示；報導認為，儘管美國長期奉行對台戰略模糊政策，但在中國軍力快速擴張與區域情勢升溫下，川普政府未來如何處理台灣問題，已成為印太安全局勢最受關注的焦點之一。對此，葉耀元認為，該篇報導是自打嘴巴，一方面懷疑川普會不會拋棄台灣，另一方面又明確的觀察到美國對台政策沒有改變，事實上就連前美國總統拜登任內，也有類似的說法。

​葉耀元進一步說，當美國跟中國的關係從合作轉化爲競爭之後，美國對台灣基本上是一直在輸出利多，何來棄台意圖？再者， 為什麼若川普跟總統賴清德通話，「就一定會是不好的結果？」為什麼會去假設川普一定會壓著台灣，或是拿台灣當作籌碼。他認為，事實上美國徹頭徹尾就沒有拿台灣當作籌碼過，因為作為第一島鏈的核心要角的台灣，美國拿台灣來交易等於是拿磚塊砸自己的腳，完全違背自己的安全。

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