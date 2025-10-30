川普會擬談輝達晶片 美議員籲禁售中國

▲美國總統川普（Donald Trump）可能在與中國國家主席習近平的會談中，討論輝達Blackwell晶片出口議題。（圖／取自白宮YT）

[NOWnews今日新聞] 在「川習會」登場前夕，美國國會內部傳出警訊。美國眾議院中國事務委員會主席莫倫納（John Moolenaar）公開呼籲川普政府，不應向中國出售輝達（Nvidia）最新人工智慧（AI）晶片，強調這類先進技術應留給推動美國AI領導地位的本土企業。

會談前夕，美國內部針對人工智慧晶片出口政策再度出現爭議。美國眾議院中國事務委員會主席莫倫納向川普政府表示，美國不應向中國出售最新的先進人工智慧（AI）晶片，而應將這些晶片優先提供給致力於強化美國AI主導地位的本土企業。

根據《路透社》報導，川普日前透露，可能會在此次會談中與中國國家主席習近平討論輝達（Nvidia）的Blackwell晶片。這款晶片被視為AI運算領域的關鍵戰略資產，其技術不僅可用於大型語言模型訓練，也涉及國防應用，一旦中國取得，恐改變全球人工智慧競爭版圖。

分析人士指出，川普若將輝達晶片納入談判籌碼，勢必牽動美中科技脫鉤的走向，也可能影響全球半導體供應鏈重整。對中國而言，能否取得先進AI晶片關乎技術自主與國家安全；對美國而言，則是如何在企業利益與戰略防線之間取得微妙平衡的艱難抉擇。

