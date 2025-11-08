川普會晤奧班油價跌轉升 中油下週「這原因」反要調降

國際油價7日盤中由跌轉升。（圖／pixabay）

國際油價7日盤中由跌轉升，因美國總統川普與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）於白宮會晤後，市場預期匈牙利可能持續使用俄羅斯原油，原油價格因此反彈。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶59.75美元，上漲32美分，漲幅0.54%；布蘭特原油期貨收每桶63.63美元，上漲25美分，漲幅0.39%。本週兩大指標油價仍下跌約2%的跌幅，因主要產油國持續提高產量。

國際油價盤中一度下跌，因美國政府關門導致空中交通管制員薪資延遲，聯邦航空總署（FAA）要求航空公司削減數千航班，進而影響柴油及噴射燃料需求。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「航班停飛大幅削弱了柴油需求。」

廣告 廣告

美國能源資訊署（EIA）本週公布的數據顯示，美國原油庫存意外增加520萬桶，因進口上升與煉油活動減少，加劇供應過剩疑慮，不過汽油與餾分油庫存則下滑。供應方面，石油輸出國組織及其盟友（OPEC＋）上週日宣布12月將小幅增產，但為避免供應過剩，明年第一季將暫停進一步增產。沙烏地阿拉伯同時宣布12月對亞洲買家的原油價格大幅下調，以反映市場供應充裕。

受到國際油價下跌影響，國內汽油下週估降0.1至0.2元，但柴油可能調漲0.1元或不調整。按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1或27.2元、95無鉛汽油每公升28.6或28.7元、98無鉛汽油每公升30.6或30.7元、超級柴油每公升25.7或25.8元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火

王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏