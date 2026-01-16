川普會晤委國反對派領袖馬查多 獲贈諾貝爾和平獎章

記者賴名倫／綜合報導

美國總統川普15日在白宮會晤委內瑞拉反對派領袖馬查多，商討委國政情與未來民主進程，並獲馬查多致贈去年頒發的諾貝爾和平獎章；白宮發言人李威特則表示，以馬查多現有支持度尚難接手治理委國，因此仍將繼續與代理總統羅德里格斯協商合作。

美國「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，儘管美軍年初緝捕委國原任總統馬杜洛事件引發的動盪逐漸緩和，不過川普15日仍邀請馬查多赴白宮參加午餐會議；並獲馬查多親自致贈諾貝爾和平獎獎章，以感謝川普支持委內瑞拉人民爭取民主自由的努力。馬查多強調，已透過此次「歷史性」會面，向美方傳達推動民主改革、實施公正選舉與保障民主自由的必要性；此舉有助美國在拉美區域獲得堅強可靠的盟友。

川普則盛讚馬查多「經歷許多磨難且表現傑出」，並向馬查多致贈獎章之舉致謝，肯定這是一項互相尊重的良性互動；不過他僅透露會面十分成功，並未說明細節。李威特則強調，當局仍維持既定「務實」立場，並坦言馬查多現有支持度尚難接手治理委國，因此仍將繼續與代理總統羅德里格斯協商合作。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（右）15日在白宮會晤美國總統川普，並當面獲贈諾貝爾和平獎章，感謝他對委國民眾爭取自由的努力。（達志影像／路透社）