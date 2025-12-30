川普會晤納坦雅胡 重申哈瑪斯需解除武裝

美國總統川普說道，「有人認識這個人嗎？應該不多吧。」

美國總統川普跟以色列總理納坦雅胡，就打破加薩停火僵局，以及解決以色列對伊朗和真主黨的擔憂舉行會談。川普除了重申要求哈瑪斯解除武裝，還暗示他會支持以色列在適當時機對伊朗發動另一波攻擊。

川普表示，「若哈瑪斯不依照協議解除武裝，他們同意的，他們將付出慘痛的代價，他們將有最短的時間解除武裝。」

儘管在華府居中斡旋下已促成以色列與哈瑪斯、以色列與伊朗，以及以色列與黎巴嫩間達成3項停火協議，但納坦雅胡仍對這些敵對勢力在經歷多次戰爭後重整旗鼓、重建軍力極度警戒。

川普提及，「伊朗也許正圖謀不軌，雖然還沒證實，但若屬實，他們很清楚後果，後果將非常嚴重。」

以色列希望確保與敘利亞的邊界和平；川普也表示相信以色列和敘利亞領導人能夠和睦相處，在會談前就告訴記者，儘管以色列多次越過敘利亞邊境。

以色列總理納坦雅胡說道，「我們希望確保緊鄰我們邊境的地區是安全的，我們不要恐怖分子、不要有攻擊。」

這場會談強化美以聯盟，應對伊朗支持真主黨與哈瑪斯，影響黎巴嫩停火及敘利亞穩定，川普的警告，凸顯後果嚴重性。

