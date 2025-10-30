川普會晤習近平：沒談到台灣 新華社通稿也證實 學者：罕見

美國總統川普今天(30日)結束川習會，在空軍一號上採訪證實，兩人沒有談到台灣，下午新華社的通稿同樣對台灣隻字未提，學者認為這很罕見。我國外交部則表示台美之間保持密切聯繫。而翻開美中「7對7」官員，成員組合都主要為經貿商務性質。

稱川習會氣氛友好，美國總統川普證實沒談到台灣。（圖／路透社)

川普在結束川習會後，一改會晤前的模稜兩可態度，明確表示雙方「完全沒有談到」台灣議題。值得注意的是，新華社發布的會談通稿也未提及台灣，僅指出習近平表示中美雙方應該「算大帳」，央視主播則轉述習近平指出川普熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。淡江大學戰略所教授李大中表示，雙方都沒有提及台灣議題確實非常罕見。他分析認為，川普可能是想要聚焦於從北京獲得的成果，而不希望外界認為這些成果是因為在台灣議題上退讓或示弱而換得的，因為這對川普可能不是那麼正面的形象。

廣告 廣告

外交部發言人蕭光偉強調，外交部持續密切關注美中高層的互動情形，並指出台美間互信友好，溝通管道暢通，對於美中會談，台美之間也保持密切聯繫。陸委會副主委梁文傑則表示，之後可能會有相關資訊釋出，我們也會密切關注。行政院長卓榮泰呼籲，我們把台灣顧好守好，全世界就會更珍惜台灣的重要。

新華社通稿證實川習會未談台灣。（圖／TVBS）

此次川習會的美中官員「7對7」陣容主要由商務經貿性質的官員組成，包括美國財長貝森特、商務部長盧特尼克，中方則有負責談判的國務院副總理何立峰。雖然隨行的美國參議員盧比歐和中國外交部長王毅都相當熟稔台灣議題，但淡江大學戰略研究所助理教授馬準威指出，在這次的談判官員中沒有看到負責安全的官員，大家對於川普的不確定性是害怕的，但提到台灣可能會帶來變數，沒有提到不見得是壞事。民進黨立委王定宇則認為，川普的亞洲行收穫最大的是與日本首相高市早苗確認美日同盟以及印太第一島鏈的戰略位置。美中領袖碰面先解決迫切問題，其他的深水區議題仍有待未來解決。

更多 TVBS 報導

川習握手19秒會談100分鐘 川普立宣布調降中國關稅

川習會落幕！美對中關稅「降至47%」 川普：精彩的會晤

陸商務部公布大馬磋商結果 美將撤芬太尼稅、暫停造船業301調查

川習會後習近平稱「兩國有摩擦正常」 何時訪美中國外交部回應了

