川普會晤輝達黃仁勳 強調出口管制立場明確

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會面，並說對方清楚他在美國晶片出口管制上的立場。

路透社報導，在被問及這場會談時，川普說黃仁勳是「聰明人」。當被追問是否已明確向黃仁勳表達他對出口管制、以及輝達哪些晶片可供應中國的看法時，川普僅說：「他很清楚。」

輝達並未立即回應路透社的置評請求。

黃仁勳與川普會面的時機，適逢美國政府在考慮是否放行輝達向中國出售H200晶片。這款晶片比輝達現有的旗艦款落後一代。

黃仁勳在華府與國會議員會面。他告訴財經媒體CNBC說，他告訴國會議員說，美國每一個州單獨制定自己一套規範下，會拖慢人工智慧（AI）發展的進程。

輝達也曾反對另一項提案，該法案要求公司在取得向「受關注國家」（countries of concern）銷售晶片的許可之前，必須先向美國客戶提出銷售。輝達認為，這項法案會限制AI市場的全球競爭。

當天稍晚，黃仁勳出席由輝達資助的戰略暨國際研究中心（CSIS）活動，他對輝達晶片遭人大量走私到黑名單國家之中的疑慮不以為然。

他談到公司的繪圖處理器（GPU）時說：「一顆用於AI數據中心的GPU有兩噸重。」

「這當中含150萬個零件、需20萬瓦的電力、造價達300萬美元。三不五時會有人說這些GPU被走私出去了。我真的很想看看，更別提你得走私夠多，才能填滿一整個足球場。」（編譯：蔡佳敏）1141204