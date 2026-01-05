川普會為了台灣跟中國開戰？范琪斐揭美突襲委內瑞拉真正意圖：想都不要想

​美國日前對委內瑞拉展開突襲，並逮捕總統馬杜洛夫婦，將2人押送至紐約受審，引發全球關注。不少人認為川普此舉也是給中國領導人習近平一個威攝，警惕別對台灣輕舉妄動，不過也有一派人覺得美國違法強行入侵他國的做法，根本是給中國侵台做了最壞示範。對此，媒體人范琪斐在臉書分析直言，川普此次的舉動是因為委內瑞拉就在美國後門，川普曾明確表態不想做全世界的警察，這次打委內瑞拉才不是為了公平正義，只是以美國利益為出發點。范琪斐也剖析現實面表示，不認為川普會為了台灣跟中國開戰。

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發國際高度關注。美國總統川普同日在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，說明美軍行動細節，並在談話中接連點名多位拉丁美洲領導人，並警告「小心點」。



對此，范琪斐表示，此次事件在台灣引起很多既視感，有人說，看川普打委內瑞拉多有磈力，才不管什麼是不是干涉內政、國際法去死、對付極權國家就是要這樣，還有人腦補，將來老共要是敢打台灣，看看美國這次打委國的軍事實力，應該會多想想。不過，在她看來，川普不會為了台灣跟中國開戰，想都不要想。

范琪斐分析，川普這次會這麼做，​是因為委內瑞拉的地理位置，就在美國後門、美國的地盤，所以美國一定要把拉美管得很緊，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？因此才發動此次的突襲。

范琪斐指出，川普曾很明確的表示不想做全世界的警察，所以美國打委內瑞拉，不是為了什麼公平正義、民主思想，是為了美國的利益，而這個利益可以是美國的國安，可以是委國的石油，但不要搞錯，就是美國的利益，跟委國民眾是不是就此過上好日子，沒有關係。

范琪斐強調，這是為什麼要台灣的國防預算快點審，因為在川普的邏輯，各國盟友要各自多擔負一些防衛自己的責任，「我美國要顧的，是我自家地盤，你們眼前的敵人，自己要想辦法抵抗。」

