川普會石油公司高層 稱委國3000萬桶原油運往美國

美國總統川普。（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）





美國在接管委內瑞拉石油後，川普在白宮會見石油公司高層，川普表示有3千萬原油正運往美國，未來也將決定，有哪些美國公司將進入委內瑞拉。

美軍直升機逐漸接近，緊接著多名海軍陸戰隊員和海軍士兵垂降登船。美國在加勒比海的千里達島附近，扣押「歐林娜號」油輪，這是華府控制委內瑞拉石油出口，而在近幾周第5起的攔阻行動。

美國總統川普：「所以我們將討論這些偉大的美國公司，如何協助迅速重建，委內瑞拉破敗不堪的石油產業，並帶來數以百萬桶計的石油產量。」

獲得委內瑞拉石油，美國總統川普當地時間周五在白宮與石油公司高層會面，表示目前有3千萬桶石油正運往美國，接下來將決定，有哪些石油公司可以進入委內瑞拉。

美國總統川普：「中國可以從那裡，或是在美國購買他們想要的所有石油，俄羅斯可以從我們這裡，獲得他們所需的所有石油。」

川普強調美國將主導委內瑞拉石油，並對外釋出訊號，只要符合「商業合作」，美國願意「開放做生意」。

