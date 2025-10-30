川普會習近平前稱「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

2017年11月9日，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在北京人民大會堂握手，準備發表共同聲明。資料照。路透社



美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將於韓國會面，川普於從日本飛往南韓途中坦言，習近平可能會想聊台灣，但「台灣就是台灣。」對此，外交部長林佳龍表示對台美關係有信心，有密切溝通管道，也會注意亞太經濟合作會議（APEC）期間各國首長會議的發展。

川普與習近平預計於今（10/30）日上午會面，川普在前往韓國的飛機上表示「台灣就是台灣」，他認為沒什麼好說的。對此，外交部長林佳龍表示，積極關注美中會談，對台美關係有信心，有密切溝通管道，也會注意APEC期間各國首長會議的發展。

川普近期於日本與首相高市早苗會面時，會中日美雙方就中國議題進行意見交換並反對以武力及脅迫試圖片面改變現狀。林佳龍表示，台美關係建立在《台灣關係法》與「六項保證」之上，在安全、經貿、科技、文化等各方面交流合作十分頻繁。

另外，總統賴清德昨（10/29）日主持將官晉任授階典禮，他表示，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，被認為是首度表態「反統一」。對此，林佳龍也回應，推進統一就是企圖改變台海的現狀，台灣當然要捍衛現狀，所以必須捍衛現狀，也就是捍衛台海的和平與安全。

