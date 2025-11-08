川普會見奧班 同意匈牙利向俄購油免受制裁
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），川普因匈牙利地處內陸沒有海港，同意匈牙利繼續購買俄羅斯石油，免受制裁。
法新社報導，這是奧班自川普再度執政以來首次訪問白宮。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）盛讚會晤「成果重大」。奧班另表示，烏克蘭想戰勝俄羅斯需要「奇蹟」，這凸顯他與其他歐洲領袖對俄烏戰爭看法分歧。
西亞爾托在社群平台X表示：「美國全面、無限制地豁免對匈牙利石油與天然氣的制裁。我們感謝此一決定，它保障了匈牙利能源安全。」
川普先前表示，他會考慮對地處內陸的匈牙利網開一面，因為匈牙利所需石油必須依賴油管運送，這使得匈牙利嚴重依賴俄羅斯，儘管歐盟一直要求匈牙利擺脫。
川普對記者說，「你們也知道，他們（匈牙利）沒有海洋優勢。」
俄羅斯入侵烏克蘭，不過對於向俄羅斯施壓，奧班與歐盟其他成員經常意見相左。
奧班強調，俄羅斯的能源對匈牙利至關重要，「油管問題不是意識形態或政治問題。這是一個現實，因為我們沒有港口，」
歐盟成員之中，匈牙利是同時與川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最親近的盟友，也曾提議雙方在布達佩斯舉行高峰會。
專家表示，奧班與川普的會面預計至少會為奧班帶來「象徵性」勝利。匈牙利明年春季將舉行大選，經濟停滯不前讓奧班面臨執政15年來，前所未有的挑戰。
美國先前已取消對奧班辦公室首長羅根（Antal Rogan）的制裁，並恢復匈牙利在免簽計劃地位。但川普對歐盟加徵的關稅，重創匈牙利以出口為導向的汽車產業，讓原本疲軟的經濟更形惡化。
奧班拒絕提供烏克蘭軍事援助，反對烏克蘭加入歐盟，他與歐盟在法律規定與其他問題方面屢有衝突。（編譯：屈享平）1141108
