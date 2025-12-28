川普會見澤倫斯基 商討烏克蘭和平談判

美國總統川普在佛州會見烏克蘭總統澤連斯基，並且和俄羅斯總統普丁通話，為和平協議做最新努力。

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基已經在佛州會面。川普表示，他相信莫斯科和基輔都希望結束戰爭，將會再次和俄羅斯總統普丁對話，但目前不確定普丁是否同意。（戚海倫報導）

美烏領導人在美國佛州，就烏克蘭和平計畫進行商討。美國總統川普表示，「我們已經具備達成協議的條件」，還補充說，他相信俄羅斯總統普丁對和平非常認真。川普表示，俄烏衝突的解決非常棘手，但他說，我們一定會解決的。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普說，他相信俄烏都希望達成協議結束烏克蘭戰爭，談判已經接近最後階段。任何潛在的和平協議，都需要普丁支持，在澤倫斯基訪問佛州前，普丁今天和川普通過電話，兩人同意在川澤會後，再次通話。

CNN報導，俄羅斯仍然繼續對烏克蘭發動攻擊，造成死傷，其中包括平民。澤倫斯基表示，俄羅斯近日對基輔和周邊地區發動攻擊，主要針對能源和民用基礎設施，導致許多居民在嚴寒的冬季沒有暖氣。