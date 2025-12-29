川普會見澤倫斯基 強調俄烏都盼結束戰爭

就在俄羅斯才空襲具戰略意義的烏東要塞斯拉維揚斯克，與首都基輔及周邊能源設施，造成重大死傷，烏克蘭總統澤倫斯基當天飛抵美國佛州，跟總統川普在海湖莊園會面。

記者向美國總統川普提問，「您認為這次兩位總統對和平是認真的嗎？」

川普回應，「沒錯，我認為他是，我認為兩位都是。」

記者再提問，「您給蒲亭什麼樣的訊息？」

川普表示，「要達成協議、要將其完成，已經死太多人了。」

記者追問，「您還會再跟蒲亭會面嗎？」

川普說道，「看情況，而我認為兩位總統都想達成協議，我也將在會後致電蒲亭總統，我們會繼續協商。」

廣告 廣告

澤倫斯基確認將討論領土讓步議題以及札波羅熱核電廠控制權，此前，這些都是烏克蘭談判上的紅線。

烏克蘭總統澤倫斯基提及，「我們必須討論20點計畫，90%已由美烏雙方團隊完成。」

20點計畫包括俄烏雙方從頓巴斯撤軍、美國歐盟以及北約共同提供烏克蘭安全保障、戰後烏克蘭兵力維持在80萬規模，以及給予烏克蘭明確的時間表成為歐盟的一員。會談前川普表示才剛跟俄羅斯總統蒲亭通話超過1小時。

克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說道，「全面停火需要基輔對頓巴斯做出大膽負責的政治決定。」

川普表示正在會談的最終階段，相信最終能達成協議，但也警告若無進展，衝突恐將延續。

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

