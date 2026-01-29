川普會面驚呆！斯洛伐克總理傳私下直呼「精神錯亂」

編譯林浩博／綜合報導

美國政治新聞網站Politico於28日獨家爆料，指出斯洛伐克總理費佐 (Robert Fico)會見美國總統川普，震驚於對方的心理狀態，並於上週的歐盟緊急峰會向多國領導人透露，川普「精神錯亂」(out of his mind)。

斯洛伐克總理費佐與美國總統川普17日在後者自家的海湖莊園會面。Politico爆料，費佐私下評價川普「精神錯亂」。（圖／翻攝自X平台 @antyPiS4ever）

川普少數的歐洲盟友

川普在歐洲的盟友相當少，費佐為不得多得的其中之一。他17日造訪佛州海湖莊園，與川普會面。據兩名歐洲外交官說法，費佐憂心川普的「精神狀態」，直呼其在會談的表現「危險」。

廣告 廣告

川普的領土野心引爆格陵蘭危機，歐盟22日為此召開緊急峰會，費佐也就是在那時的場邊，私下與歐盟領袖有了這段對話。總共4名不同歐盟成員國的外交官，以及1名高階歐盟官員，向Politico披露了此內幕消息。雖然這些官員並不在場，但他們都從各自的領導人得知談話內容。

當中一名外交官加碼爆料，費佐因為這場與川普的見面，似乎被嚇到「心理受創」。另一名外交官也轉述自家老闆說法，指出費佐形容川普「精神錯亂」。

費佐對川普會面的公開說法

費佐批評川普精神狀態的報導傳出後，他本人立即在Ｘ平台發文反駁：「我嚴正駁斥Politico網站的報導，當中關於我在布魯塞爾非正式峰會上，如何評價與川普的會面，全是謊言。沒人聽到任何事情、沒人目睹任何事情、沒有任何的目擊者，但這都無法阻止Politico捏造謊言。」

費佐強調，他「並未在布魯塞爾的非正式峰會上發言」，並稱自己雖然同意川普很多的戰略，也有一些他持不同意見。費佐說本來擔心與川普的會談，將因為自己對美軍委內瑞拉行動的批評而遭到取消，因此對於仍可與川普會面，他更加感激。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）也跳出來護主：「這是完全的假新聞，由多個匿名、想蹭關係的匿名歐洲外交官所編造。海湖莊園的會面，是很正面且成果豐碩的。」

一名人在海湖莊園現場的官員，同樣不具名地表示，自己並不記得當中有任何尷尬的時刻。他們稱這場應費佐請求的見面，氣氛愉快、正常，不時還有輕鬆的交流，全被白宮的攝影師捕捉到。

費佐會見完川普後，即在自家臉書官方帳號PO出兩人會面的影像。影片中，費佐稱他受到川普邀請至海湖莊園作客，展現了對方的「高度尊重與信任」。兩人在會中討論了俄烏戰爭，並共同認為歐盟「深陷危機」，費佐說這是場「非正式且敞開心胸的對話」。

費佐身為疑歐派大將，他說會談聚焦烏克蘭議題，而華府會想聽他的看法，是因為斯洛伐克「並非布魯塞爾的鸚鵡」，不會事事皆和歐盟同立場。費佐訪美期間，簽署了與華府的民用核能合作協議，但未提及歐洲最關心的格陵蘭議題，也沒談論美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動。

斯洛伐克總理費佐在Ｘ平台反駁Politico關於他評價川普「精神錯亂」的報導。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/RobertFicoSVK/status/2016432618452005296

川普狀態引歐洲擔憂

不過，即使沒有費佐的私下評論，據第六名歐盟外交官表示，歐洲領袖也已日益擔憂川普的「不可預測性」。一名參與布魯塞爾峰會談話的歐盟官員直言，川普高齡79歲，他的健康狀態「正迅速成為各層級討論的話題」。

川普多次否認他認知狀態出現問題，本週他接受《紐約》雜誌專訪時強調，他並未罹患阿茲海默症。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

張又俠落馬！震驚華府 專家憂：已為「侵台行動」做好準備

美國退出WHO！川普怒轟世衛「假裝台灣不存在」石崇良：仍會參與WHA

女星突現身華府！「同台川普」政治立場大轉向 曬合照嗨喊：是頭號粉絲

聯準會頂住川普壓力未降息 主席鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

