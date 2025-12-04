川普有多大機會協防台灣？賴清德：台美關係堅若磐石

總統賴清德今(4)日接受 《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」視訊專訪。總統府提供



總統賴清德以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，今（4日）凌晨播出。被問起若中國入侵台灣，美國總統川普有多大的機會協防台灣？賴清德表示，台灣與美國的關係堅如磐石，川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

對於賴清德公布台灣新的國防特別預算400億美元，是看到什麼指標，認為中國侵略台灣的威脅正在升高？賴清德說，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此台灣提出國防特別預算。

賴說，「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得」，所以政府一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化的經濟韌性。2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，台灣也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

被問起若中國入侵台灣，美國總統川普有多大的機會協防台灣？賴清德說明，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝雷根總統提出對台灣的六項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。川普總統上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

至於如何看待當前烏克蘭的局勢，以及美國在其中所扮演的角色？賴清德回，台灣和烏克蘭人民站在一起，非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。但是戰爭的結束，也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。

