川普有多大機會協防台灣？賴清德：台美關係堅若磐石

賴清德以視訊方式接受《紐約時報》專訪 圖：總統府／提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）年度政經論壇「DealBook Summit」主持人 Andrew Ross Sorkin 專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於今（4）日凌晨播出。

當被問及中國若侵台，美國，特別是美國總統川普（Donald Trump）有多大的機會協防台灣？賴清德回應，台灣與美國的關係堅如磐石。

媒體詢問，400 億美元的國防特別預算，是否看到什麼指標，而認為中國侵略台灣的威脅正在升高？賴清德回應，中國對台灣的軍演愈來愈頻繁，強度也愈來愈強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。他也說，中國對台灣的統戰滲透也愈來愈厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。

賴清德指出，「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得。」因此表示，政府一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化台灣的經濟韌性。他舉例，2010 年台灣對外投資有高達 83.8% 在中國，不過在去年只剩 7% 左右。另外，台灣也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量、發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

至於中國若入侵台灣，美國，特別是川普總統，有多大的機會會協防台灣？賴清德表示，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝雷根總統提出對台灣的六項保證。他說，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴清德指出，川普總統上任之後，對於台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，台灣非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

談及如何看待當前烏克蘭局勢，以及美國在其中所扮演的角色？賴清德則說，台灣和烏克蘭人民站在一起，非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。他說，但是戰爭的結束，也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。

「DealBook Summit」是紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析。該峰會於美東時間 12 月 3 日在紐約舉行，本屆講者包括以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、軍工軟體商 Palantir 總裁卡普（Alex Karp）、Turning Point USA 執行長暨董事長 Erika Kirk 等人。

賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，在 DealBook Summit 官方公布的峰會嘉賓陣容（Lineup）中，賴總統被放在主論壇（Mainstage）首位，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼。據指出，這突顯台灣在國際政治議程中的備受重視，以及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。

