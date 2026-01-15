川普有婚外情、私生女？土耳其55歲女「要求驗DNA」 自稱不為錢只求真相

一名土耳其女子聲稱，自己是川普的私生女。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）的私生活話題再添一樁！近日，一名來自土耳其安卡拉的 55歲女子內克拉（Necla Özmen）在網路上引發熱議，她堅稱自己是川普當年在土耳其一段婚外情所下的私生女。為了證實血緣，她甚至於2025年9月正式向法院提起訴訟要求進行親子鑑定，目前案件的最新進度也隨之曝光。

掉包疑雲：美籍親生母親棄養？土耳其婦曝離奇身世

綜合外媒報導，內克拉對外宣稱，她的身世起源於一場離奇的「醫院掉包」。據她所述，她的土耳其母親薩蒂（Sati）於1970年在醫院產下一名死胎，當時一名自稱索菲亞（Sophia）的美國女子將剛出生的內克拉交給了薩蒂。

廣告 廣告

內克拉堅信，這名美國女子索菲亞與當時在北大西洋公約組織（NATO）工作的川普發生了地下情，生下她後卻選擇棄養。內克拉表示：「我母親（指薩蒂）說，當時對方交出嬰兒時，還給她看了一張川普的照片。」

「我們長得很像」不為討錢 只想知道真相

內克拉指出，她之所以會產生懷疑，是因為她發現自己與川普以及他的其他子女在容貌上有著驚人的相似之處。儘管她已經向美國駐土耳其大使館及美國法院提交了請願書，但她強調自己並非為了經濟利益。

「我不知道這有多準確，但我只想找出他是不是我父親，」內克拉向媒體表示：「我不想給他帶來任何麻煩，我只是想知道真相。」

證據不足！法院正式駁回親子鑑定訴訟

然而，這場「跨海認爸」的行動在法律上踢到了鐵板。法院在審理後認為，內克拉未能提供足夠的法律依據或事實證據來支持她的主張，無法證明她與川普之間具備生物學上的關聯。

由於缺乏具體的關鍵證物，這項訴訟在2026年初已遭到法院駁回，判定不予受理。儘管如此，這段充滿戲劇性的身世之謎，依然成為土耳其與美國民間熱議的八卦話題。

更多鏡週刊報導

聚餐變悲劇！民宿吃火鍋「轟然巨響」金屬碎片炸入大腿 消防員曝爆炸元凶

350隻主子認證！大狗狗「潛伏」貓舍當保母 「學貓咪收手手」模樣超可愛

推輪椅過安檢！80歲翁帶「斷氣亡妻」硬闖登機 安檢摸手驚：是冰的...離奇真相曝光