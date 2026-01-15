川普有意拿下格陵蘭 丹麥、歐盟將加強軍事部署因應

丹麥與格陵蘭外長，14日在白宮與美國副總統范斯跟國務卿盧比歐會談後，雙方根本性的歧見沒有拉近，但會組成高階工作小組持續溝通。

格陵蘭外交部長莫茨費爾特強調，「我們重申加強與美國合作的重要性，但這並不代表我們想被美國擁有。」

格陵蘭民意壓倒性反對成為美國的一部份，當地民眾對於華府這場會談非常關切，擔心一旦走向被美國併吞，未來自己的語言文化與生活方式都會不保，會談後許多人稍微鬆了一口氣。

當地工匠兼設計師贊森說，「他們一直在為格陵蘭爭吵，但現在他們同意各持己見，我覺得這非常好，這讓人鬆了一口氣，我想今晚我們會睡得比較好。」

廣告 廣告

川普重申格陵蘭對美國安全的重要性，雖然沒有再嗆出「軟的不行就來硬的」這種說法，但也沒有鬆口，表示總會找到方法解決。

川普表示，「如果我們不介入，俄羅斯會介入、中國也會介入。丹麥無能為力，但我們會盡一切努力。」

丹麥外交部長拉斯穆森回應，「中國和俄羅斯沒有立刻威脅，至少沒有我們無法應對的威脅。」

一架丹麥皇家空軍運輸機，14日晚間降落在格陵蘭首府努克機場，軍方人員隨後走下飛機。丹麥國防部表示，已經開始加強在格陵蘭的軍事存在，包括軍艦、飛機與部隊部署，並跟北約盟友聯合進行演習與偵查，進一步提升極圈防禦能力。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟尊重格陵蘭人的意願與利益，格陵蘭人可以信賴歐盟的支持。

更多公視新聞網報導

丹麥及格陵蘭外長會川普 稱與美有根本性意見分岐

3度強調不願被美國治理 格陵蘭總理：不會脫離丹麥

川普任命格陵蘭特使 稱必須拿下格陵蘭引丹麥反彈

