川普有沒有賣台？他揭「關鍵指標」超驚人
[NOWnews今日新聞] 全球矚目的美中領導人會晤「川習會」於30日上午在韓國釜山登場，美國總統與中國國家主席習近平進行簡短會談，全程沒有談到台灣議題。對此，媒體人「文翔政論」今（31）日表示，不談台灣有兩種可能，不排除美中私下早已談好的可能，而台灣是否有被賣掉，從美國接下來對一些興奮過頭的青鳥政治人物的態度，就可以看出端倪。
「文翔政論」今日在臉書發文表示，川普在29日從日本要去韓國時，被問到是不是會提到台灣，他說不知道會不會談到，「但其實沒什麼好談的，台灣就是台灣」，「這句話讓青鳥高潮，川爺親自為台派上buff了！」，但實在不用興奮太早，如果換成是別人，又或者這是在演講場合，這樣講可能有什麼宣示意義，但這是川普在飛機上跟媒體聊天時講的，如果回去看全文，川普感覺更像是在迴避媒體提問有人懷疑他會把台灣給賣了，所以講了一句模稜兩可的話，說習近平可能會問也可能不會問，就算問了也沒啥好說的，台灣就是台灣，這裡的語氣更像「台灣就那樣啊」，隨後他馬上轉話題去講台灣半導體產業鏈都要搬去美國了有多棒。
「文翔政論」指出，在川習會上，後來雙方給出的消息似乎都顯示還真的沒談到台灣，「美國就算了，連新華社都隻字未提，是不是還真的沒提到台灣？那台灣到底去哪了？」，中共罕見完全沒去碰台灣議題，有幾種可能，一種是台灣就是沒那麼重要，本來就不是會談重點，但即便如此，以新華社的習慣，會談中沒談，他新聞稿總可作文個幾句，也沒有；因此這導向另一種可能，是美中說不定在台灣問題上已有共識。
「文翔政論」續指，如果川普說「台灣就是台灣」真的有政治意涵，那中方的反應一定會很激烈，但這次不僅沒有反應，甚至川習會上，台灣議題談都不談，顯然中美雙方已經在先前的多次幕僚會議中在台灣議題上達成一定程度的理解基礎，因為清楚知道美方最新的態度，所以對川普講什麼都沒意見。
「文翔政論」表示，對川普來說，台灣就是對中談判籌碼，台灣對美最大的風險就是晶片，但賴清德已經把產業鏈都送給他了，他只要拿回產業鏈，剩餘價值就是一個虛幻的「民主盟友」，「什麼？你說第一島鏈？那是冷戰思維了，當科技進步到無人機可以飛越太平洋，駭客可以癱瘓國家系統後，還有什麼島鏈？」
「文翔政論」直言，川習預計明年四月再見一次，台灣接下來命運如何就看這幾個月的氛圍了，中國可能管不了民進黨，但美國可以，「尤其在川普說『台灣就是台灣』讓青鳥高潮的狀態下，難保一些興奮過頭的青鳥政治人物會做出什麼舉動，就看美國爸爸是會出手阻止還是會為他鼓勵，就可看出他們現在的態度了；過陣子就能驗證為什麼川普說台灣議題沒什麼好談的，是不重要？還是已經談好了？」
