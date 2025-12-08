川普期中選前穩票倉？ 擬宣布120億美元農民援助計畫

【緯來新聞網】據《彭博》報導，白宮官員透露，川普政府將於周一（8 日）公布一項規模 120 億美元的農場援助方案，目標是協助受低迷農產品價格與關稅政策的農民。當中約 110 億美元將透過新設的「農民橋樑援助計畫」（FBA）一次性發放，其餘資金則補助未被 FBA 納入的農作物，並由農場服務局負責執行。

（圖／達志影像）

這項措施被視為延續川普在第一任期美中貿易戰期間對農民的補貼作法。儘管近一個月美中關係改善、大豆期貨略有回升，多數作物價格仍徘徊在 2020 年以來低點，加上化肥等成本不斷上升，使農民收益持續縮水。川普正面臨本黨議員越來越大的壓力，要求他在明年期中選前改善農民的經濟困境。曾在 2024 年大選中以壓倒性比例支持川普的農業社區，如今面臨出口市場萎縮，特別是中國今年稍早大幅放緩黃豆採購，衝擊最為明顯。



自 10 月下旬美中達成協議後，黃豆採購逐漸回溫。美國農業部指出，中國上月創下兩年來最大單日採購，自 10 月 30 日以來累計進口已達 225 萬噸。然而，美國貿易代表葛里爾表示，本季中國僅完成約三分之一的採購承諾，距離財政部長貝森特預估 2 月底前可能達成的 1,200 萬噸目標仍有明顯差距。

