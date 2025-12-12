川普期中選舉布局受挫 印第安納州封殺選區重劃

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）保守的美國印第安納州今天以壓倒性票數否決總統川普主導、本來會讓兩個傾民主黨選區消失的國會選區重劃方案。這一結果讓共和黨明年期中選舉在印州9席全拿的盤算受到衝擊。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，作為全美最保守州之一，印第安那州參議會21名共和黨議員加入10位民主黨同僚行列，以31票對19票封殺這項選區重劃方案。眾議會上週已通過法案。

若這項法案過關，共和黨有機會奪下民主黨在這個州僅有的兩席聯邦眾議院席次。

川普呼籲共和黨各州領袖重劃選區，幫助黨明年維持國會多數，全美多地都因選區重劃出現激烈角力。

法新社報導，配合美國人口普查（U.S. Census），選區重劃本來每10年進行一次，川普為了鞏固共和黨對國會掌控而打破慣例，前所未見地於10年週期才過一半之際發動重劃選區。民主黨明年只需翻轉3席即可奪回眾議院多數。

印第安納州參議會這場表決是川普推動這項工程其中最新一步，他本來希望在這個共和黨執政州利用主導州議會和重劃機關的優勢強渡關山，沒想到卻鎩羽而歸。（編譯：何宏儒）1141212