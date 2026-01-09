川普未出售海馬士反艦飛彈 專家梅復興：獲得LBASM是台海最正確運用方式

旅美軍事專家梅復興分析指出，臺灣獲得「陸基反艦飛彈」 (LBASM)是合理拓展圖徑，但不能完全排除採用反艦用型的ATACMS改裝套件的可能。（圖片來源／擷自軍聞社）

美國總統川普在2025年12月17日宣布3500億元對臺軍售，其中包括82套海馬士多管火箭系統，旅美軍事專家梅復興今（9）日分析指出，美方並未出售具精準打擊海上移動目標能力的彈種，如「陸基反艦飛彈」 (LBASM)，但不能完全排除美方必要時，發展出可反艦用型的ATACMS改裝套件的可能。

在這次軍售中，特別是包括出售420枚的陸軍戰術飛彈 (ATACMS)，射程約300公里，部分最新型號傳出射程可達近500公里，具對中國沿岸進行源頭打擊的能力，而這項軍售案也成為共軍發動「正義使命-2025」圍臺軍演原因之一。

除了提升對地打擊能力外，有人敲碗臺灣未來可望進一步獲得「陸基反艦飛彈」(LBASM) 。

梅復興對此指出，LBASM是美版的東風反艦彈道飛彈概念，只不過飛彈，射程與彈頭都要小的多。不過，這也意味著該系統的機動力，存活性與單位火力 (每具發射車可裝備的飛彈數量) 均較高。

梅復興分析表示，美軍雖然曾計劃研發加裝尋標器的ATACMS戰術彈道飛彈，但後來決定取消該案，改而專注於發展LBASM的努力。

美版東風反艦彈道飛彈研發中，反艦PrSM加裝尋標器已驗證

因此，梅復興強調，臺灣所獲得的ATACMS彈道飛彈，將不適於攻擊在航的艦艇；或者在可見未來，並無可用的制式改裝方案。

陸軍十軍團接裝美製海馬士多管火箭武器系統首個連將於去年7月成軍。（圖片來源／總統府）

而美軍計劃發展並部署以PrSM飛彈為基礎加裝終端多模式尋標器的LBASM，並可從海馬士火箭系統發射。PrSM彈的初期設計射程約500公里，但預期後續精進型可達650公里級。

小檔案： LBASM多用的尋標器將整合被動射頻 (基本上就是對電磁訊號發射源的偵測與追踪鎖定)與熱成像的尋標能力，來為使用GPS/INS 導航的基本型PrSM 飛彈提供攻擊活動目標之能力。 PrSM的彈頭較我國先後兩度向美國採購的M57 ATACMS戰術彈道飛彈小很多 (約200磅 vs. 500磅)。PrSM的彈頭詳細諸元還不明，但其200磅級的總重意味著該彈頭很可能跟M31型GLMRS火箭彈類似。M31的195磅彈頭裝藥為51磅的PBXN-109 (相當於TNT的1.17倍爆炸當量)。

梅復興進一步指出，反艦型的PrSM ，應該是加裝了尋標器的Increment 2，已於2024年6月「勇敢之盾」( Valiant Shield 2024) 演習時，對在航靶艦執行實彈試射，成功命中了航行中的 (滿載時) 1萬6千噸級船塢登陸艦克里夫蘭號 (LPD-7)。

獲得LBASM是合理拓展路徑，不排除ATACMS改裝套件

LBASM預計在2028年可以開始服役，至於何時才可能對友邦出售，除了該案的合作夥伴澳洲外，則目前尚難判斷。

「美國本次軍售雖並未隨82套海馬士火箭發射車釋出PrSM彈，而LBASM也仍在繼續測試驗證中。」梅復興強調，但在國軍大量部署，目前顯然已規劃採購百套以上的海馬士火箭系統後，獲得LBASM的能力，不僅是合理的能力拓展路徑，更是該飛彈系統(射程500-1,000公里級的PrSM Increment 2以後之)，在台海最正當、也最政治正確的運用方式。

梅復興並認為，即便和平時期未能及時獲得，危機狀況下 (甚至戰事爆發後) 也都很可能透過採購暨或援助形式取得。

此外，梅復興也評估，根據烏克蘭戰爭的經驗以及美國緊急技術動員，以在危急時期改造武器迅速形成新戰力的能耐，不能完全排除美方必要時，發展出可反艦用型的ATACMS改裝套件的可能，「這些，都為此次美國增售大批海馬士火箭系統暗伏了新的隱意。」

(原始連結)





